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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 7 квітня: в Україні виявлений 1 784 579 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​15 415 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 7 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 140 224 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 456 635 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 784 579
Одужали 1 373 851
Померли 35 498

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 562

Волинська область

 390

Дніпропетровська область

 671

Донецька область

 650

Житомирська область

 465

Закарпатська область

 331

Запорізька область

 733

Івано-Франківська область

 195

Кіровоградська область

 105

Київ

 1 417

Київська область

 1 092

Львівська область

 1 085

Луганська область

 254

Миколаївська область

 412

Одеська область

 1 236

Полтавська область

 482

Рівненська область

 666

Сумська область

 586

Тернопільська область

 569

Харківська область

 1 017

Херсонська область

 294

Хмельницька область

 912

Чернівецька область

 351

Черкаська область

 745

Чернігівська область

 195

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-04-2021:

Захворіли

133 050 027
Одужали

107 300 824
Померли

2 886 728

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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