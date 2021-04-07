Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 7 квітня: в Україні виявлений 1 784 579 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

​​15 415 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 7 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 140 224 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 456 635 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 7 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 784 579 Одужали 1 373 851 Померли 35 498

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 562 Волинська область 390 Дніпропетровська область 671 Донецька область 650 Житомирська область 465 Закарпатська область 331 Запорізька область 733 Івано-Франківська область 195 Кіровоградська область 105 Київ 1 417 Київська область 1 092 Львівська область 1 085 Луганська область 254 Миколаївська область 412 Одеська область 1 236 Полтавська область 482 Рівненська область 666 Сумська область 586 Тернопільська область 569 Харківська область 1 017 Херсонська область 294 Хмельницька область 912 Чернівецька область 351 Черкаська область 745 Чернігівська область 195

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-04-2021:

Захворіли 133 050 027 Одужали 107 300 824 Померли 2 886 728 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз