Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 грудня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 7 грудня: в Україні виявлено 821 947 випадків коронавірусу.

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8 641​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 7 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 42 096 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 7 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 821 947​ Одужали 423 704​ Померли 13 733​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (81 335) та у Харківській області (59 393). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 18 714 Волинська область 26 211 Дніпропетровська область 45 040 Донецька область 25 792 Житомирська область 32 318 Закарпатська область 24 663 Запорізька область 36 937 Івано-Франківська область 39 438 Кіровоградська область 6 360 Київ 81 335 Київська область 43 854 Львівська область 50 175 Луганська область 7 088 Миколаївська область 21 429 Одеська область 51 810 Полтавська область 25 655 Рівненська область 33 508 Сумська область 33 714 Тернопільська область 29 788 Харківська область 59 393 Херсонська область 12 159 Хмельницька область 32 429 Чернівецька область 35 378 Черкаська область 27 167 Чернігівська область 21 442

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-12-2020:

Захворіли 67 060 783 Одужали 43 091 956 Померли 1 535 750 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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