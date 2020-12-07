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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 7 грудня: в Україні виявлено 821 947 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​8 641​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 7 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 42 096 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 821 947​
Одужали 423 704​
Померли 13 733​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (81 335) та у Харківській області (59 393). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 18 714

Волинська область

 26 211

Дніпропетровська область

 45 040

Донецька область

 25 792

Житомирська область

 32 318

Закарпатська область

 24 663

Запорізька область

 36 937

Івано-Франківська область

 39 438

Кіровоградська область

 6 360

Київ

 81 335

Київська область

 43 854

Львівська область

 50 175

Луганська область

 7 088

Миколаївська область

 21 429

Одеська область

 51 810

Полтавська область

 25 655

Рівненська область

 33 508

Сумська область

 33 714

Тернопільська область

 29 788

Харківська область

 59 393

Херсонська область

 12 159

Хмельницька область

 32 429

Чернівецька область

 35 378

Черкаська область

 27 167

Чернігівська область

 21 442

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-12-2020:

Захворіли

67 060 783
Одужали

43 091 956
Померли

1 535 750

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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