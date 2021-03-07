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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 березня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 7 березня: в Україні виявлений 1 401 228 випадків коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 401 228
|Одужали
|1 196 520
|Померли
|27 022
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|587
|
Волинська область
|129
|
Дніпропетровська область
|362
|
Донецька область
|217
|
Житомирська область
|747
|
Закарпатська область
|503
|
Запорізька область
|82
|
Івано-Франківська область
|543
|
Кіровоградська область
|46
|
Київ
|432
|
Київська область
|366
|
Львівська область
|601
|
Луганська область
|18
|
Миколаївська область
|184
|
Одеська область
|356
|
Полтавська область
|120
|
Рівненська область
|89
|
Сумська область
|127
|
Тернопільська область
|256
|
Харківська область
|362
|
Херсонська область
|35
|
Хмельницька область
|361
|
Чернівецька область
|441
|
Черкаська область
|94
|
Чернігівська область
|109
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-03-2021:
|Захворіли
|
117 089 586
|Одужали
|
92 663 621
|Померли
|
2 600 163
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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