Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 7 березня: в Україні виявлений 1 401 228 випадків коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

7 167​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 46 304 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 126 226​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 7 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано126 226результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 401 228 Одужали 1 196 520 Померли 27 022

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 587 Волинська область 129 Дніпропетровська область 362 Донецька область 217 Житомирська область 747 Закарпатська область 503 Запорізька область 82 Івано-Франківська область 543 Кіровоградська область 46 Київ 432 Київська область 366 Львівська область 601 Луганська область 18 Миколаївська область 184 Одеська область 356 Полтавська область 120 Рівненська область 89 Сумська область 127 Тернопільська область 256 Харківська область 362 Херсонська область 35 Хмельницька область 361 Чернівецька область 441 Черкаська область 94 Чернігівська область 109

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-03-2021:

Захворіли 117 089 586 Одужали 92 663 621 Померли 2 600 163 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз