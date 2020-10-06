Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / lexinform

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 6 жовтня: в Україні виявлено 234 584 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 348 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 6 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 604 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 297 096 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 234 584 Одужали 103 401​ Померли 4 520

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (25 091) та у Львівській області (21 494). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 6 930 Волинська область 8 880 Дніпропетровська область 7 372 Донецька область 4 561 Житомирська область 7 070 Закарпатська область 10 317 Запорізька область 4 746 Івано-Франківська область 14 451 Кіровоградська область 1 194 Київ 25 091 Київська область 10 099 Львівська область 21 494 Луганська область 1 333 Миколаївська область 3 894 Одеська область 15 021 Полтавська область 3 270 Рівненська область 13 374 Сумська область 5 676 Тернопільська область 14 610 Харківська область 21 451 Херсонська область 1 544 Хмельницька область 7 263 Чернівецька область 15 444 Черкаська область 4 687 Чернігівська область 4 812

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-10-2020:

Захворіли 35 413 284 Одужали 24 674 154 Померли 1 043 063 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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