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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / lexinform

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 6 жовтня: в Україні виявлено 234 584 випадки коронавірусу.

Більше новин:В Україні зміняться карантинні зони з 5 жовтня вересня: оновлена карта і список

За попередню добу було зафіксовано 4 348 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 6 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 604 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 297 096 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 жовтня - фото 428859

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 234 584
Одужали 103 401​
Померли 4 520

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (25 091) та у Львівській області (21 494). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 6 930

Волинська область

 8 880

Дніпропетровська область

 7 372

Донецька область

 4 561

Житомирська область

 7 070

Закарпатська область

 10 317

Запорізька область

 4 746

Івано-Франківська область

 14 451

Кіровоградська область

 1 194

Київ

 25 091

Київська область

 10 099

Львівська область

 21 494

Луганська область

 1 333

Миколаївська область

 3 894

Одеська область

 15 021

Полтавська область

 3 270

Рівненська область

 13 374

Сумська область

 5 676

Тернопільська область

 14 610

Харківська область

 21 451

Херсонська область

 1 544

Хмельницька область

 7 263

Чернівецька область

 15 444

Черкаська область

 4 687

Чернігівська область

 4 812

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-10-2020:

Захворіли 35 413 284
Одужали 24 674 154
Померли 1 043 063

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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