Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 6 вересня: в Україні виявлено 135 894 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 107 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 35 894 Одужали 62 227 Померли 2 846

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (15 032) та у Львівській області (15 695). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 375 Волинська область 5 828 Дніпропетровська область 2 697 Донецька область 1 627 Житомирська область 3 678 Закарпатська область 8 049 Запорізька область 1 882 Івано-Франківська область 10 187 Кіровоградська область 854 Київ 15 032 Київська область 6 192 Львівська область 15 695 Луганська область 431 Миколаївська область 1 581 Одеська область 8 380 Полтавська область 945 Рівненська область 9 660 Сумська область 1 858 Тернопільська область 7 225 Харківська область 10 833 Херсонська область 496 Хмельницька область 3 100 Чернівецька область 11 109 Черкаська область 1 894 Чернігівська область 2 286

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-09-2020:

Захворіли 27 069 726 Одужали 19 170 299 Померли 883 771 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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