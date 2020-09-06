На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня
-
- 129
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 6 вересня: в Україні виявлено 135 894 випадки коронавірусу.
Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|35 894
|Одужали
|62 227
|Померли
|2 846
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (15 032) та у Львівській області (15 695). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|4 375
|
Волинська область
|5 828
|
Дніпропетровська область
|2 697
|
Донецька область
|1 627
|
Житомирська область
|3 678
|
Закарпатська область
|8 049
|
Запорізька область
|1 882
|
Івано-Франківська область
|10 187
|
Кіровоградська область
|854
|
Київ
|15 032
|
Київська область
|6 192
|
Львівська область
|15 695
|
Луганська область
|431
|
Миколаївська область
|1 581
|
Одеська область
|8 380
|
Полтавська область
|945
|
Рівненська область
|9 660
|
Сумська область
|1 858
|
Тернопільська область
|7 225
|
Харківська область
|10 833
|
Херсонська область
|496
|
Хмельницька область
|3 100
|
Чернівецька область
|11 109
|
Черкаська область
|1 894
|
Чернігівська область
|2 286
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-09-2020:
|Захворіли
|27 069 726
|Одужали
|19 170 299
|Померли
|883 771
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
11:53Названо дуже простий спосіб позбутись зайвих кілограмів
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
10:53Розкута Демі Роуз захопила пікантними фото в бікіні
-
10:21Погода в Україні 6 вересня: точний прогноз на неділю
-
09:56Як ситна вечеря впливає на фігуру
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня
-
08:52Електричний седан Lucid Motors перевершив Tesla Model S: відео
-
08:23Експерти назвали три головні секрети ідеального сніданку
- 05 вересня
-
21:51Фахівці назвали суп, від якого слід усім відмовитися
-
21:22Для домашнього архіву: Тіна Кароль забула одягнути трусики у новій зйомці
-
21:006 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:38Справжня відданість бренду: американець за своє життя купив 42 авто Volkswagen
-
20:11Прототип V-подібного пасажирського лайнера підняли у небо: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:42Учені розповіли, чому чоловікам легше худнути
-
19:14В Іспанії з'явився незвичайний готель на один номер: він плаває посеред моря
-
18:45МастерШеф 10 сезон – дивіться 2 випуск кулінарного шоу
-
18:32Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту
-
18:14Мішель Обама розкрила секрет щасливого шлюбу
-
18:00Гороскоп на 6 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Дієтологи розповіли, як схуднути за допомогою бананів
-
17:16Чоловік планував продати будинок, але знахідка на задньому подвір'ї змусила передумати
-
16:47Художниця виграла суд у порностудії: який стосунок мисткиня має до фільмів для дорослих
-
16:16Вийшов трейлер фільму про феміністку Глорію Стайнем
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня
-
08:23Експерти назвали три головні секрети ідеального сніданку
- 05 вересня
-
21:22Для домашнього архіву: Тіна Кароль забула одягнути трусики у новій зйомці
-
18:32Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту
-
14:25День народження Фредді Мерк'юрі: рідкісні кадри з життя легендарного музиканта
-
11:00Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою
-
10:42Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня
-
08:135 бюджетних продуктів, які покращують зір
- 04 вересня
-
21:325 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
-
18:50Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту
-
14:53Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство
-
11:34NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
07:15Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 03 вересня
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня
-
07:16Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі
- 02 вересня
-
19:53Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок