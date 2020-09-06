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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 6 вересня: в Україні виявлено 135 894 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 107 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 35 894
Одужали 62 227
Померли 2 846

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (15 032) та у Львівській області (15 695). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 375

Волинська область

 5 828

Дніпропетровська область

 2 697

Донецька область

 1 627

Житомирська область

 3 678

Закарпатська область

 8 049

Запорізька область

 1 882

Івано-Франківська область

 10 187

Кіровоградська область

 854

Київ

 15 032

Київська область

 6 192

Львівська область

 15 695

Луганська область

 431

Миколаївська область

 1 581

Одеська область

 8 380

Полтавська область

 945

Рівненська область

 9 660

Сумська область

 1 858

Тернопільська область

 7 225

Харківська область

 10 833

Херсонська область

 496

Хмельницька область

 3 100

Чернівецька область

 11 109

Черкаська область

 1 894

Чернігівська область

 2 286

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-09-2020:

Захворіли 27 069 726
Одужали 19 170 299
Померли 883 771

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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