Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 травня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 6 травня: в Україні виявлений 2 097 024 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 6 038 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 373 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 555 109 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 097 024 Одужали 1 711 709 Померли 45 451

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 147 Волинська область 161 Дніпропетровська область 543 Донецька область 599 Житомирська область 107 Закарпатська область 72 Запорізька область 357 Івано-Франківська область 51 Кіровоградська область 42 Київ 622 Київська область 126 Львівська область 166 Луганська область 237 Миколаївська область 210 Одеська область 329 Полтавська область 395 Рівненська область 403 Сумська область 139 Тернопільська область 101 Харківська область 544 Херсонська область 125 Хмельницька область 166 Чернівецька область 74 Черкаська область 297 Чернігівська область 25

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 6-05-2021:

Захворіли 155 148 387 Одужали 132 484 805 Померли 3 241 459 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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