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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 6 травня: в Україні виявлений 2 097 024 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 6 038 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 373 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 555 109 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 097 024
Одужали 1 711 709
Померли 45 451

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 147

Волинська область

 161

Дніпропетровська область

 543

Донецька область

 599

Житомирська область

 107

Закарпатська область

 72

Запорізька область

 357

Івано-Франківська область

 51

Кіровоградська область

 42

Київ

 622

Київська область

 126

Львівська область

 166

Луганська область

 237

Миколаївська область

 210

Одеська область

 329

Полтавська область

 395

Рівненська область

 403

Сумська область

 139

Тернопільська область

 101

Харківська область

 544

Херсонська область

 125

Хмельницька область

 166

Чернівецька область

 74

Черкаська область

 297

Чернігівська область

 25

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 6-05-2021:

Захворіли 155 148 387
Одужали

132 484 805
Померли

3 241 459

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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