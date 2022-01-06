Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 6 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​​​6632 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​6632 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 6 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 70 059 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 898 750​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 689 291 Одужали 3 500 914 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 778 319 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 904 767 Померли 96 896

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 255 Волинська область 73 Дніпропетровська область 216 Донецька область 298 Житомирська область 201 Закарпатська область 281 Запорізька область 172 Івано-Франківська область 290 Кіровоградська область 52 Київ 1 173 Київська область 250 Львівська область 400 Луганська область 100 Миколаївська область 122 Одеська область 379 Полтавська область 305 Рівненська область 235 Сумська область 227 Тернопільська область 173 Харківська область 397 Херсонська область 127 Хмельницька область 390 Черкаська область 252 Чернівецька область 162 Чернігівська область 102

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 6-01-2022:

Захворіли 298 304 227 Одужали 256 874 067 Померли 5 482 492

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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