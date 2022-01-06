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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 6 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​​​6632 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​6632 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 6 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 70 059 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 898 750 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 689 291

Одужали

 3 500 914

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 778 319

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 904 767

Померли

96 896

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

255

Волинська область

73

Дніпропетровська область

216

Донецька область

298

Житомирська область

201

Закарпатська область

281

Запорізька область

172

Івано-Франківська область

290

Кіровоградська область

52

Київ

1 173

Київська область

250

Львівська область

400

Луганська область

100

Миколаївська область

122

Одеська область

379

Полтавська область

305

Рівненська область

235

Сумська область

227

Тернопільська область

173

Харківська область

397

Херсонська область

127

Хмельницька область

390

Черкаська область

252

Чернівецька область

162

Чернігівська область

102

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 6-01-2022:

Захворіли 298 304 227
Одужали

256 874 067
Померли 5 482 492

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня - фото 469677

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