Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 6 січня: в Україні виявлено 1 090 496 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 911 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 6 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 968 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 680 116 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 090 496​ Одужали 761 898 Померли 19 357

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Харківській (557) та Київській (596) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 158 Волинська область 135 Дніпропетровська область 225 Донецька область 259 Житомирська область 88 Закарпатська область 76 Запорізька область 622 Івано-Франківська область 120 Кіровоградська область 65 Київ 931 Київська область 596 Львівська область 324 Луганська область 187 Миколаївська область 120 Одеська область 668 Полтавська область 309 Рівненська область 243 Сумська область 115 Тернопільська область 161 Харківська область 557 Херсонська область 117 Хмельницька область 316 Чернівецька область 139 Черкаська область 345 Чернігівська область 35

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-01-2021:

Захворіли 86 866 615 Одужали 61 581 748 Померли 1 876 726 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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