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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 6 січня: в Україні виявлено 1 090 496 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 911 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 6 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 968 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 680 116 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 090 496​
Одужали 761 898
Померли 19 357

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Харківській (557) та Київській (596) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 158

Волинська область

 135

Дніпропетровська область

 225

Донецька область

 259

Житомирська область

 88

Закарпатська область

 76

Запорізька область

 622

Івано-Франківська область

 120

Кіровоградська область

 65

Київ

 931

Київська область

 596

Львівська область

 324

Луганська область

 187

Миколаївська область

 120

Одеська область

 668

Полтавська область

 309

Рівненська область

 243

Сумська область

 115

Тернопільська область

 161

Харківська область

 557

Херсонська область

 117

Хмельницька область

 316

Чернівецька область

 139

Черкаська область

 345

Чернігівська область

 35

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-01-2021:

Захворіли

86 866 615
Одужали

61 581 748
Померли

1 876 726

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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