Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 7 лютого: в Україні за останню добу виявлено 23 378 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 23 378 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 74 083​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 603 958​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 307 437 Одужали 3 681 092 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 463 811 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 787 725 Вакцинувались бустерною дозою 461 472 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 21 387 Померли 101 392

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 418 Волинська область 586 Дніпропетровська область 988 Донецька область 620 Житомирська область 1 188 Закарпатська область 471 Запорізька область 446 Івано-Франківська область 779 Кіровоградська область 213 Київ 2 266 Київська область 586 Львівська область 2 122 Луганська область 248 Миколаївська область 990 Одеська область 2 033 Полтавська область 494 Рівненська область 1 142 Сумська область 1 024 Тернопільська область 907 Харківська область 1 609 Херсонська область 703 Хмельницька область 1 713 Черкаська область 676 Чернівецька область 749 Чернігівська область 407

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 7-02-2022:

Захворіли 394 210 278 Одужали 313 113 208 Померли 5 752 913

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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