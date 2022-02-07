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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 7 лютого: в Україні за останню добу виявлено 23 378 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 23 378 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 74 083​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 603 958​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 307 437

Одужали

 3 681 092

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 463 811

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 787 725

Вакцинувались бустерною дозою

 461 472
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 21 387

Померли

101 392

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

418

Волинська область

586

Дніпропетровська область

988

Донецька область

620

Житомирська область

1 188

Закарпатська область

471

Запорізька область

446

Івано-Франківська область

779

Кіровоградська область

213

Київ

2 266

Київська область

586

Львівська область

2 122

Луганська область

248

Миколаївська область

990

Одеська область

2 033

Полтавська область

494

Рівненська область

1 142

Сумська область

1 024

Тернопільська область

907

Харківська область

1 609

Херсонська область

703

Хмельницька область

1 713

Черкаська область

676

Чернівецька область

749

Чернігівська область

407

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 7-02-2022:

Захворіли 394 210 278
Одужали

313 113 208
Померли 5 752 913

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого - фото 469677

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