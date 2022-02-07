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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 7 лютого: в Україні за останню добу виявлено 23 378 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 23 378 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 74 083 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 603 958 тестувань на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
4 307 437
|
Одужали
|3 681 092
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 463 811
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 787 725
|
Вакцинувались бустерною дозою
|461 472
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|21 387
|
Померли
|
101 392
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
418
|
Волинська область
|
586
|
Дніпропетровська область
|
988
|
Донецька область
|
620
|
Житомирська область
|
1 188
|
Закарпатська область
|
471
|
Запорізька область
|
446
|
Івано-Франківська область
|
779
|
Кіровоградська область
|
213
|
Київ
|
2 266
|
Київська область
|
586
|
Львівська область
|
2 122
|
Луганська область
|
248
|
Миколаївська область
|
990
|
Одеська область
|
2 033
|
Полтавська область
|
494
|
Рівненська область
|
1 142
|
Сумська область
|
1 024
|
Тернопільська область
|
907
|
Харківська область
|
1 609
|
Херсонська область
|
703
|
Хмельницька область
|
1 713
|
Черкаська область
|
676
|
Чернівецька область
|
749
|
Чернігівська область
|
407
Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 7-02-2022:
|Захворіли
|394 210 278
|Одужали
|
313 113 208
|Померли
|5 752 913
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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