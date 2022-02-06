Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 6 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​​​27 851 новий випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано 27 851 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 5 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 118 699​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 563 140​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 284 059 Одужали 3 676 068 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 463 811 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 787 725 Вакцинувались бустерною дозою 461 472 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 21 387 Померли 101 277

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 613 Волинська область 462 Дніпропетровська область 1 289 Донецька область 1 032 Житомирська область 1 773 Закарпатська область 523 Запорізька область 1 438 Івано-Франківська область 1 201 Кіровоградська область 326 Київ 2 298 Київська область 704 Львівська область 1 572 Луганська область 318 Миколаївська область 1 011 Одеська область 2 778 Полтавська область 486 Рівненська область 1 291 Сумська область 1 612 Тернопільська область 1 145 Харківська область 1 897 Херсонська область 797 Хмельницька область 2 070 Черкаська область 583 Чернівецька область 777 Чернігівська область 845

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 6-02-2022:

Захворіли 394 210 278 Одужали 313 113 208 Померли 5 752 913

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома