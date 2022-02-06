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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Martin Sanchez on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 6 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​​​27 851 новий випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 27 851 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 5 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 118 699 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 563 140​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 284 059

Одужали

 3 676 068

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 463 811

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 787 725

Вакцинувались бустерною дозою

 461 472
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 21 387

Померли

101 277

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

613

Волинська область

462

Дніпропетровська область

1 289

Донецька область

1 032

Житомирська область

1 773

Закарпатська область

523

Запорізька область

1 438

Івано-Франківська область

1 201

Кіровоградська область

326

Київ

2 298

Київська область

704

Львівська область

1 572

Луганська область

318

Миколаївська область

1 011

Одеська область

2 778

Полтавська область

486

Рівненська область

1 291

Сумська область

1 612

Тернопільська область

1 145

Харківська область

1 897

Херсонська область

797

Хмельницька область

2 070

Черкаська область

583

Чернівецька область

777

Чернігівська область

845

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 6-02-2022:

Захворіли 394 210 278
Одужали

313 113 208
Померли 5 752 913

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 лютого - фото 469677

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