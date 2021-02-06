Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 лютого

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 6 лютого: в Україні виявлено 1 241 479​ випадків коронавірусу.

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​​​​4 310 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 137 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 376 032​​​​​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 6 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 241 479​ Одужали 1 070 749 Померли 23 516

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 271 Волинська область 127 Дніпропетровська область 287 Донецька область 146 Житомирська область 162 Закарпатська область 209 Запорізька область 334 Івано-Франківська область 433 Кіровоградська область 25 Київ 321 Київська область 272 Львівська область 406 Луганська область 39 Миколаївська область 160 Одеська область 157 Полтавська область 173 Рівненська область 163 Сумська область 81 Тернопільська область 174 Харківська область 190 Херсонська область 47 Хмельницька область 231 Чернівецька область 270 Черкаська область 144 Чернігівська область 101

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-02-2021:

Захворіли 105 365 928 Одужали 76 663 966 Померли 2 298 188 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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