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Коронавірус Голос країни

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 6 лютого: в Україні виявлено 1 241 479​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​4 310 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 43 137 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 376 032​​​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 241 479​
Одужали 1 070 749
Померли 23 516

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 271

Волинська область

 127

Дніпропетровська область

 287

Донецька область

 146

Житомирська область

 162

Закарпатська область

 209

Запорізька область

 334

Івано-Франківська область

 433

Кіровоградська область

 25

Київ

 321

Київська область

 272

Львівська область

 406

Луганська область

 39

Миколаївська область

 160

Одеська область

 157

Полтавська область

 173

Рівненська область

 163

Сумська область

 81

Тернопільська область

 174

Харківська область

 190

Херсонська область

 47

Хмельницька область

 231

Чернівецька область

 270

Черкаська область

 144

Чернігівська область

 101

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-02-2021:

Захворіли

105 365 928
Одужали

76 663 966
Померли

2 298 188

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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