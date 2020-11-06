Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 6 листопада: в Україні виявлено 440 188 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 9 721​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 6 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 10 077 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 517 028 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 440 188 Одужали 184 141 Померли 7 952

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (42 375) та у Харківській області (41 131). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 11 923 Волинська область 15 313 Дніпропетровська область 17 014 Донецька область 13 128 Житомирська область 17 189 Закарпатська область 16 268 Запорізька область 12 196 Івано-Франківська область 23 032 Кіровоградська область 2 891 Київ 42 375 Київська область 18 763 Львівська область 32 425 Луганська область 4 214 Миколаївська область 9 605 Одеська область 27 392 Полтавська область 11 337 Рівненська область 21 026 Сумська область 13 635 Тернопільська область 21 708 Харківська область 41 131 Херсонська область 5 027 Хмельницька область 18 438 Чернівецька область 24 079 Черкаська область 10 292 Чернігівська область 9 787

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-11-2020:

Захворіли 48 678 704 Одужали 32 195 888 Померли 1 233 306 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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