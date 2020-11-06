Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада

  • 56
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 6 листопада: в Україні виявлено 440 188 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів

За попередню добу було зафіксовано 9 721​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 6 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 10 077 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 517 028 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 440 188
Одужали 184 141
Померли 7 952

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (42 375) та у Харківській області (41 131). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 11 923

Волинська область

 15 313

Дніпропетровська область

 17 014

Донецька область

 13 128

Житомирська область

 17 189

Закарпатська область

 16 268

Запорізька область

 12 196

Івано-Франківська область

 23 032

Кіровоградська область

 2 891

Київ

 42 375

Київська область

 18 763

Львівська область

 32 425

Луганська область

 4 214

Миколаївська область

 9 605

Одеська область

 27 392

Полтавська область

 11 337

Рівненська область

 21 026

Сумська область

 13 635

Тернопільська область

 21 708

Харківська область

 41 131

Херсонська область

 5 027

Хмельницька область

 18 438

Чернівецька область

 24 079

Черкаська область

 10 292

Чернігівська область

 9 787

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-11-2020:

Захворіли 48 678 704
Одужали 32 195 888
Померли 1 233 306

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)
  • 01 листопада, 21:51
  • 1046
Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
  • 02 листопада, 12:14
  • 277
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 118
Загрузка...
Новини