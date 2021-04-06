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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 6 квітня: в Україні виявлений 1 769 164 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​13 276 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 6 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 91 978 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 97 586​​​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 769 164
Одужали 1 362 379
Померли 35 017

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 446

Волинська область

 317

Дніпропетровська область

 844

Донецька область

 523

Житомирська область

 213

Закарпатська область

 389

Запорізька область

 611

Івано-Франківська область

 85

Кіровоградська область

 99

Київ

 1 432

Київська область

 889

Львівська область

 1 105

Луганська область

 217

Миколаївська область

 369

Одеська область

 1 436

Полтавська область

 730

Рівненська область

 503

Сумська область

 205

Тернопільська область

 511

Харківська область

 878

Херсонська область

 11

Хмельницька область

 352

Чернівецька область

 361

Черкаська область

 599

Чернігівська область

 51

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-04-2021:

Захворіли

132 438 657
Одужали

106 770 280
Померли

2 874 344

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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