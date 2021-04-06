Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 6 квітня: в Україні виявлений 1 769 164 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​13 276 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 6 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 91 978 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 97 586​​​​​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 6 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 769 164 Одужали 1 362 379 Померли 35 017

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 446 Волинська область 317 Дніпропетровська область 844 Донецька область 523 Житомирська область 213 Закарпатська область 389 Запорізька область 611 Івано-Франківська область 85 Кіровоградська область 99 Київ 1 432 Київська область 889 Львівська область 1 105 Луганська область 217 Миколаївська область 369 Одеська область 1 436 Полтавська область 730 Рівненська область 503 Сумська область 205 Тернопільська область 511 Харківська область 878 Херсонська область 11 Хмельницька область 352 Чернівецька область 361 Черкаська область 599 Чернігівська область 51

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-04-2021:

Захворіли 132 438 657 Одужали 106 770 280 Померли 2 874 344 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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