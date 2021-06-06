Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 червня

Новини про коронавірус в Україні / Unsplash

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 6 червня: в Україні виявлено 2 214 517 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​​​​​​​​​​​937 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 32 269 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 336 155 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 6 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 214 517 Одужали 2 093 228 Померли 51 182

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (131), місті Київ (102), Київській (81) та Миколаївській (79).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 16 Волинська область 21 Дніпропетровська область 131 Донецька область 37 Житомирська область 42 Закарпатська область 0 Запорізька область 15 Івано-Франківська область 21 Кіровоградська область 12 Київ 102 Київська область 81 Львівська область 28 Луганська область 3 Миколаївська область 79 Одеська область 21 Полтавська область 12 Рівненська область 29 Сумська область 51 Тернопільська область 43 Харківська область 32 Херсонська область 61 Хмельницька область 35 Чернівецька область 24 Черкаська область 19 Чернігівська область 22

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-06-2021:

Захворіли 172 813 261 Одужали 110 462 533 Померли 3 716 953 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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