Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 5 травня: в Україні виявлений 2 090 986 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​​​​​​​2 576 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 29 154 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 518 164 результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 5 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 090 986 Одужали 1 697 358 Померли 45 077

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 31 Волинська область 102 Дніпропетровська область 213 Донецька область 287 Житомирська область 16 Закарпатська область 13 Запорізька область 85 Івано-Франківська область 13 Кіровоградська область 42 Київ 142 Київська область 73 Львівська область 48 Луганська область 58 Миколаївська область 111 Одеська область 216 Полтавська область 106 Рівненська область 68 Сумська область 52 Тернопільська область 70 Харківська область 405 Херсонська область 25 Хмельницька область 136 Чернівецька область 62 Черкаська область 175 Чернігівська область 24

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-05-2021:

Захворіли 154 997 559 Одужали 132 484 805 Померли 3 241 459 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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