Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня

  • 105
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 5 травня: в Україні виявлений 2 090 986 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​2 576 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 29 154 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 518 164 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 090 986
Одужали 1 697 358
Померли 45 077

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 31

Волинська область

 102

Дніпропетровська область

 213

Донецька область

 287

Житомирська область

 16

Закарпатська область

 13

Запорізька область

 85

Івано-Франківська область

 13

Кіровоградська область

 42

Київ

 142

Київська область

 73

Львівська область

 48

Луганська область

 58

Миколаївська область

 111

Одеська область

 216

Полтавська область

 106

Рівненська область

 68

Сумська область

 52

Тернопільська область

 70

Харківська область

 405

Херсонська область

 25

Хмельницька область

 136

Чернівецька область

 62

Черкаська область

 175

Чернігівська область

 24

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-05-2021:

Захворіли 154 997 559
Одужали

132 484 805
Померли

3 241 459

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

пропозиції партнерів
Новини