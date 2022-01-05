Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 5 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​4 571 новий підтверджений випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 4 571 новий підтверджений випадок COVID-19. Станом на ранок 5 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 65 768​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 865 938​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 682 659 Одужали 3 491 793 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 748 322 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 835 698) Померли 96 709

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 156 Волинська область 25 Дніпропетровська область 169 Донецька область 126 Житомирська область 71 Закарпатська область 148 Запорізька область 148 Івано-Франківська область 130 Кіровоградська область 49 Київ 1 344 Київська область 199 Львівська область 210 Луганська область 103 Миколаївська область 102 Одеська область 209 Полтавська область 273 Рівненська область 104 Сумська область 129 Тернопільська область 85 Харківська область 178 Херсонська область 111 Хмельницька область 169 Черкаська область 157 Чернівецька область 85 Чернігівська область 91

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-01-2022:

Захворіли 295 620 857 Одужали 256 187 487 Померли 5 474 599

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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