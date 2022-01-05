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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Martin Sanchez on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 5 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​4 571 новий підтверджений випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 4 571 новий підтверджений випадок COVID-19. Станом на ранок 5 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 65 768​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 865 938​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 682 659

Одужали

 3 491 793

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 748 322

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 835 698)

Померли

96 709

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

156

Волинська область

25

Дніпропетровська область

169

Донецька область

126

Житомирська область

71

Закарпатська область

148

Запорізька область

148

Івано-Франківська область

130

Кіровоградська область

49

Київ

1 344

Київська область

199

Львівська область

210

Луганська область

103

Миколаївська область

102

Одеська область

209

Полтавська область

273

Рівненська область

104

Сумська область

129

Тернопільська область

85

Харківська область

178

Херсонська область

111

Хмельницька область

169

Черкаська область

157

Чернівецька область

85

Чернігівська область

91

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-01-2022:

Захворіли 295 620 857
Одужали

256 187 487
Померли 5 474 599

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня - фото 469677

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