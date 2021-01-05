Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 5 січня: в Україні виявлено 1 083 585 ​випадків коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано 5 334 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 621 024 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 083 585 Одужали 747 408 Померли 19 129

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 76 Волинська область 86 Дніпропетровська область 320 Донецька область 269 Житомирська область 77 Закарпатська область 65 Запорізька область 418 Івано-Франківська область 61 Кіровоградська область 25 Київ 846 Київська область 266 Львівська область 371 Луганська область 33 Миколаївська область 87 Одеська область 682 Полтавська область 376 Рівненська область 137 Сумська область 59 Тернопільська область 53 Харківська область 313 Херсонська область 84 Хмельницька область 40 Чернівецька область 127 Черкаська область 376 Чернігівська область 87

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-01-2021:

Захворіли 86 159 886 Одужали 61 118 158 Померли 1 861 764 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз