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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 5 січня: в Україні виявлено 1 083 585 ​випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 334 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 621 024 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 083 585
Одужали 747 408
Померли 19 129

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 76

Волинська область

 86

Дніпропетровська область

 320

Донецька область

 269

Житомирська область

 77

Закарпатська область

 65

Запорізька область

 418

Івано-Франківська область

 61

Кіровоградська область

 25

Київ

 846

Київська область

 266

Львівська область

 371

Луганська область

 33

Миколаївська область

 87

Одеська область

 682

Полтавська область

 376

Рівненська область

 137

Сумська область

 59

Тернопільська область

 53

Харківська область

 313

Херсонська область

 84

Хмельницька область

 40

Чернівецька область

 127

Черкаська область

 376

Чернігівська область

 87

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-01-2021:

Захворіли

86 159 886
Одужали

61 118 158
Померли

1 861 764

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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