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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 5 серпня: в Україні виявлено 75 490 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 271 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 5 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 653 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 129 372 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 75 490
Одужали 41 527
Померли 1 788​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 812) та у Львівській області (10 223). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 880

Волинська область

 4 064

Дніпропетровська область

 1 474

Донецька область

 926

Житомирська область

 2 009

Закарпатська область

 5 462

Запорізька область

 871

Івано-Франківська область

 5 168

Кіровоградська область

 711

Київ

 8 812

Київська область

 3 942

Львівська область

 10 223

Луганська область

 135

Миколаївська область

 658

Одеська область

 3 638

Полтавська область

 472

Рівненська область

 6 442

Сумська область

 570

Тернопільська область

 3 149

Харківська область

 4 239

Херсонська область

 236

Хмельницька область

 1 232

Чернівецька область

 6 298

Черкаська область

 959

Чернігівська область

 920

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-08-2020:

Захворіли 18 541 472
Одужали 11 141 709
Померли 700 682

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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