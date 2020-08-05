Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 5 серпня: в Україні виявлено 75 490 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 271 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 5 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 653 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 129 372 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 75 490 Одужали 41 527 Померли 1 788​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 812) та у Львівській області (10 223). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 880 Волинська область 4 064 Дніпропетровська область 1 474 Донецька область 926 Житомирська область 2 009 Закарпатська область 5 462 Запорізька область 871 Івано-Франківська область 5 168 Кіровоградська область 711 Київ 8 812 Київська область 3 942 Львівська область 10 223 Луганська область 135 Миколаївська область 658 Одеська область 3 638 Полтавська область 472 Рівненська область 6 442 Сумська область 570 Тернопільська область 3 149 Харківська область 4 239 Херсонська область 236 Хмельницька область 1 232 Чернівецька область 6 298 Черкаська область 959 Чернігівська область 920

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-08-2020:

Захворіли 18 541 472 Одужали 11 141 709 Померли 700 682 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020