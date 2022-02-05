Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 5 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​​​42 533​ нових підтверджених випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​42 533 нових підтверджених випадків COVID-19. Станом на ранок 5 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 174 221​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 496 292​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 256 208 Одужали 3 669 979 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 442 557 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 758 350 Вакцинувались бустерною дозою 444 730 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 20 040 Померли 101 168

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 1 356 Волинська область 1 034 Дніпропетровська область 2 115 Донецька область 1 799 Житомирська область 3 310 Закарпатська область 882 Запорізька область 1 060 Івано-Франківська область 1 959 Кіровоградська область 331 Київ 2 869 Київська область 1 551 Львівська область 3 791 Луганська область 805 Миколаївська область 921 Одеська область 4 136 Полтавська область 1 202 Рівненська область 2 521 Сумська область 2 073 Тернопільська область 1 644 Харківська область 1 789 Херсонська область 1 058 Хмельницька область 2 081 Черкаська область 1 166 Чернівецька область 994 Чернігівська область 1 311

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-02-2022:

Захворіли 391 659 719 Одужали 310 513 929 Померли 5 744 674

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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