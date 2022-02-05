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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 5 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​​​42 533​ нових підтверджених випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​42 533 нових підтверджених випадків COVID-19. Станом на ранок 5 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 174 221 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 496 292​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 256 208

Одужали

 3 669 979

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 442 557

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 758 350

Вакцинувались бустерною дозою

 444 730
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 20 040

Померли

101 168

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

1 356

Волинська область

1 034

Дніпропетровська область

2 115

Донецька область

1 799

Житомирська область

3 310

Закарпатська область

882

Запорізька область

1 060

Івано-Франківська область

1 959

Кіровоградська область

331

Київ

2 869

Київська область

1 551

Львівська область

3 791

Луганська область

805

Миколаївська область

921

Одеська область

4 136

Полтавська область

1 202

Рівненська область

2 521

Сумська область

2 073

Тернопільська область

1 644

Харківська область

1 789

Херсонська область

1 058

Хмельницька область

2 081

Черкаська область

1 166

Чернівецька область

994

Чернігівська область

1 311

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-02-2022:

Захворіли 391 659 719
Одужали

310 513 929
Померли 5 744 674

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 лютого - фото 469677

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