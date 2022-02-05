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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 лютого
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 5 лютого: в Україні за останню добу виявлено 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків COVID-19. Станом на ранок 5 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 174 221 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 496 292 тестувань на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
4 256 208
|
Одужали
|3 669 979
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 442 557
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 758 350
|
Вакцинувались бустерною дозою
|444 730
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|20 040
|
Померли
|
101 168
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
1 356
|
Волинська область
|
1 034
|
Дніпропетровська область
|
2 115
|
Донецька область
|
1 799
|
Житомирська область
|
3 310
|
Закарпатська область
|
882
|
Запорізька область
|
1 060
|
Івано-Франківська область
|
1 959
|
Кіровоградська область
|
331
|
Київ
|
2 869
|
Київська область
|
1 551
|
Львівська область
|
3 791
|
Луганська область
|
805
|
Миколаївська область
|
921
|
Одеська область
|
4 136
|
Полтавська область
|
1 202
|
Рівненська область
|
2 521
|
Сумська область
|
2 073
|
Тернопільська область
|
1 644
|
Харківська область
|
1 789
|
Херсонська область
|
1 058
|
Хмельницька область
|
2 081
|
Черкаська область
|
1 166
|
Чернівецька область
|
994
|
Чернігівська область
|
1 311
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 5-02-2022:
|Захворіли
|391 659 719
|Одужали
|
310 513 929
|Померли
|5 744 674
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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