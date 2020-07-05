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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 5 липня: в Україні виявлено 48 500​ випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня - фото 414041

За попередню добу було зафіксовано 823 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 5 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 926 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 94 635 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 48 500
Одужали 21 376
Померли 1 249

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 543) та у Львівській області (6 197). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 951

Волинська область

 2 705

Дніпропетровська область

 1 115

Донецька область

 680

Житомирська область

 1 461

Закарпатська область

 3 221

Запорізька область

 597

Івано-Франківська область

 2 655

Кіровоградська область

 658

Київ

 5 543

Київська область

 2 774

Львівська область

 6 197

Луганська область

 84

Миколаївська область

 458

Одеська область

 1 865

Полтавська область

 324

Рівненська область

 4 108

Сумська область

 317

Тернопільська область

 2 069

Харківська область

 2 348

Херсонська область

 196

Хмельницька область

 839

Чернівецька область

 5 002

Черкаська область

 661

Чернігівська область

 572

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-07-2020:

Захворіли 11 386 867
Одужали 6 445 259
Померли 533 619

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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