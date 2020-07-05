Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 5 липня: в Україні виявлено 48 500​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 823 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 5 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 926 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 94 635 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 48 500 Одужали 21 376 Померли 1 249

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 543) та у Львівській області (6 197). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 951 Волинська область 2 705 Дніпропетровська область 1 115 Донецька область 680 Житомирська область 1 461 Закарпатська область 3 221 Запорізька область 597 Івано-Франківська область 2 655 Кіровоградська область 658 Київ 5 543 Київська область 2 774 Львівська область 6 197 Луганська область 84 Миколаївська область 458 Одеська область 1 865 Полтавська область 324 Рівненська область 4 108 Сумська область 317 Тернопільська область 2 069 Харківська область 2 348 Херсонська область 196 Хмельницька область 839 Чернівецька область 5 002 Черкаська область 661 Чернігівська область 572

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-07-2020:

Захворіли 11 386 867 Одужали 6 445 259 Померли 533 619 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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