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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 5 квітня: в Україні виявлений 1 755 888 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​10 179 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 5 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 34 666 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 356 074​​​​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 755 888​
Одужали 1 352 139
Померли 34 587

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 233

Волинська область

 241

Дніпропетровська область

 1 103

Донецька область

 254

Житомирська область

 557

Закарпатська область

 165

Запорізька область

 293

Івано-Франківська область

 91

Кіровоградська область

 108

Київ

 458

Київська область

 619

Львівська область

 1 121

Луганська область

 36

Миколаївська область

 287

Одеська область

 660

Полтавська область

 229

Рівненська область

 252

Сумська область

 428

Тернопільська область

 441

Харківська область

 1 155

Херсонська область

 176

Хмельницька область

 439

Чернівецька область

 258

Черкаська область

 361

Чернігівська область

 318

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-04-2021:

Захворіли

131 385 236
Одужали

105 767 141
Померли

2 859 674

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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