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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 квітня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 5 квітня: в Україні виявлений 1 755 888 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 755 888
|Одужали
|1 352 139
|Померли
|34 587
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|233
|
Волинська область
|241
|
Дніпропетровська область
|1 103
|
Донецька область
|254
|
Житомирська область
|557
|
Закарпатська область
|165
|
Запорізька область
|293
|
Івано-Франківська область
|91
|
Кіровоградська область
|108
|
Київ
|458
|
Київська область
|619
|
Львівська область
|1 121
|
Луганська область
|36
|
Миколаївська область
|287
|
Одеська область
|660
|
Полтавська область
|229
|
Рівненська область
|252
|
Сумська область
|428
|
Тернопільська область
|441
|
Харківська область
|1 155
|
Херсонська область
|176
|
Хмельницька область
|439
|
Чернівецька область
|258
|
Черкаська область
|361
|
Чернігівська область
|318
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-04-2021:
|Захворіли
|
131 385 236
|Одужали
|
105 767 141
|Померли
|
2 859 674
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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