Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 квітня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 5 квітня: в Україні виявлений 1 755 888 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​10 179 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 5 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 34 666 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 356 074​​​​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 5 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 755 888​ Одужали 1 352 139 Померли 34 587

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 233 Волинська область 241 Дніпропетровська область 1 103 Донецька область 254 Житомирська область 557 Закарпатська область 165 Запорізька область 293 Івано-Франківська область 91 Кіровоградська область 108 Київ 458 Київська область 619 Львівська область 1 121 Луганська область 36 Миколаївська область 287 Одеська область 660 Полтавська область 229 Рівненська область 252 Сумська область 428 Тернопільська область 441 Харківська область 1 155 Херсонська область 176 Хмельницька область 439 Чернівецька область 258 Черкаська область 361 Чернігівська область 318

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-04-2021:

Захворіли 131 385 236 Одужали 105 767 141 Померли 2 859 674 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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