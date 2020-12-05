Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 5 грудня: в Україні виявлено 801 716​ випадків коронавірусу.

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13 825 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 678 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 5 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 678 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 801 716 Одужали 412 533 Померли 13 421

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (78 291) та у Харківській області (58 622). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 18 476 Волинська область 25 793 Дніпропетровська область 43 282 Донецька область 25 113 Житомирська область 31 539 Закарпатська область 24 330 Запорізька область 35 722 Івано-Франківська область 39 058 Кіровоградська область 6 071 Київ 78 291 Київська область 42 410 Львівська область 49 380 Луганська область 6 910 Миколаївська область 20 734 Одеська область 50 146 Полтавська область 24 937 Рівненська область 33 192 Сумська область 32 684 Тернопільська область 29 366 Харківська область 58 622 Херсонська область 11 731 Хмельницька область 31 856 Чернівецька область 34 924 Черкаська область 26 232 Чернігівська область 20 917

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-12-2020:

Захворіли 65 760 928 Одужали 42 231 525 Померли 1 515 990 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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