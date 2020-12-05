Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня

  • 60
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 5 грудня: в Україні виявлено 801 716​ випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​13 825 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 678 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 801 716
Одужали 412 533
Померли 13 421

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (78 291) та у Харківській області (58 622). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 18 476

Волинська область

 25 793

Дніпропетровська область

 43 282

Донецька область

 25 113

Житомирська область

 31 539

Закарпатська область

 24 330

Запорізька область

 35 722

Івано-Франківська область

 39 058

Кіровоградська область

 6 071

Київ

 78 291

Київська область

 42 410

Львівська область

 49 380

Луганська область

 6 910

Миколаївська область

 20 734

Одеська область

 50 146

Полтавська область

 24 937

Рівненська область

 33 192

Сумська область

 32 684

Тернопільська область

 29 366

Харківська область

 58 622

Херсонська область

 11 731

Хмельницька область

 31 856

Чернівецька область

 34 924

Черкаська область

 26 232

Чернігівська область

 20 917

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-12-2020:

Захворіли

65 760 928
Одужали

42 231 525
Померли

1 515 990

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
  • 30 листопада, 20:20
  • 1542
Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 29 листопада, 15:19
  • 879
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2692671
Загрузка...
Новини