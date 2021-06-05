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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 5 червня: в Україні виявлено 2 213 580 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​​​​​1 897 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 321 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 319 406 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 213 580
Одужали 2 088 712
Померли 51 140

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 22

Волинська область

 75

Дніпропетровська область

 128

Донецька область

 79

Житомирська область

 49

Закарпатська область

 8

Запорізька область

 138

Івано-Франківська область

 26

Кіровоградська область

 15

Київ

 497

Київська область

 160

Львівська область

 81

Луганська область

 24

Миколаївська область

 79

Одеська область

 79

Полтавська область

 41

Рівненська область

 105

Сумська область

 70

Тернопільська область

 33

Харківська область

 116

Херсонська область

 64

Хмельницька область

 51

Чернівецька область

 54

Черкаська область

 61

Чернігівська область

 93

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-06-2021:

Захворіли 173 327 890
Одужали

156 066 982
Померли

3 727 657

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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