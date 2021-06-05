Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 червня

Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 5 червня: в Україні виявлено 2 213 580 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​​​​​​​​​​​1 897 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 321 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 319 406 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 5 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 213 580 Одужали 2 088 712 Померли 51 140

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 22 Волинська область 75 Дніпропетровська область 128 Донецька область 79 Житомирська область 49 Закарпатська область 8 Запорізька область 138 Івано-Франківська область 26 Кіровоградська область 15 Київ 497 Київська область 160 Львівська область 81 Луганська область 24 Миколаївська область 79 Одеська область 79 Полтавська область 41 Рівненська область 105 Сумська область 70 Тернопільська область 33 Харківська область 116 Херсонська область 64 Хмельницька область 51 Чернівецька область 54 Черкаська область 61 Чернігівська область 93

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-06-2021:

Захворіли 173 327 890 Одужали 156 066 982 Померли 3 727 657 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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