На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 березня
-
- 69
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 5 березня: в Україні виявлено 1 384 917 випадків коронавірусу.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 384 917
|Одужали
|1 191 022
|Померли
|26 763
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|816
|
Волинська область
|277
|
Дніпропетровська область
|497
|
Донецька область
|334
|
Житомирська область
|695
|
Закарпатська область
|748
|
Запорізька область
|163
|
Івано-Франківська область
|737
|
Кіровоградська область
|69
|
Київ
|910
|
Київська область
|690
|
Львівська область
|646
|
Луганська область
|50
|
Миколаївська область
|209
|
Одеська область
|372
|
Полтавська область
|172
|
Рівненська область
|198
|
Сумська область
|238
|
Тернопільська область
|394
|
Харківська область
|566
|
Херсонська область
|54
|
Хмельницька область
|418
|
Чернівецька область
|561
|
Черкаська область
|204
|
Чернігівська область
|137
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-03-2021:
|Захворіли
|
115 769 587
|Одужали
|
91 478 355
|Померли
|
2 571 800
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
11:17Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів
-
10:50У TikTok показали несподіваний спосіб приготувати стейк: відео
-
10:20Дональд Трамп продає особняк на березі океану: фото розкішного будинку
-
09:49Учені показали, як насправді виглядав Ярослав Мудрий: реалістична 3D-проєкція
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 березня
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:48Кухарка з Італії розповіла, як приготувати ідеальні макарони
-
08:22Сови vs жайворонки: стало відомо, хто ефективніший на роботі
-
07:47Експерти назвали 6 вагомих причин почати ранок з зарядки
-
07:18Дивіться відео найгіршого в історії краш-тесту
- 04 березня
-
21:47Учені назвали дієвий спосіб заснути за лічені секунди
-
21:195 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Компанія купила картину Бенксі та спалила її: тепер це предмет цифрового мистецтва
-
20:22Представлено новий топовий ігровий смартфон Nubia Red Magic 6 Pro
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:53Лікарі розповіли про жіночу норму артеріального тиску
-
19:41Відвідувачі зоопарку у Ризі викликали поліцію через кенгуру: ситуація виявилася кумедною
-
19:22Сексуальна Тіна Кароль у панчохах завела мережу
-
19:09Jaguar Land Rover втрачає по 100 тисяч клієнтів щороку, і ось чому
-
18:50Однакова вага і різний вигляд: ефектні перевтілення людей, який привели себе у форму
-
18:40Михайло Заливако – Холостяк 11 сезону: біографія і факти про особисте життя
-
18:26Учені назвали фактор, який впливає на нашу гордість та самовпевненість
-
18:18Гороскоп на 5 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Новий Холостяк Михайло Заливако розповів, яку дівчину вибере на проєкті
-
17:42Google Pixel 5 відправили знімати під водою: фотографії вражають
-
11:17Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 березня
-
07:47Експерти назвали 6 вагомих причин почати ранок з зарядки
- 04 березня
-
21:47Учені назвали дієвий спосіб заснути за лічені секунди
-
18:50Однакова вага і різний вигляд: ефектні перевтілення людей, який привели себе у форму
-
15:30Як розчісувати волосся: дівчата весь час це робили неправильно (відео)
-
11:43ТЕСТ: Доповни рядок з пісні, яку написав Володимир Івасюк
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 березня
-
08:20Погода в Україні 4 березня: весняне потепління
- 03 березня
-
21:194 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:434 речі, які з чистою совістю можна забирати з готельного номера
-
17:42Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
11:47ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео
- 02 березня
-
21:56Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:19Психологічний тест: наскільки ви добра людина
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
-
14:15Собака поламався: епічні фото домашніх улюбленців, які змусять сміятись
-
11:19Деніел Крейґ святкує 53 роки: добірка нових фільмів з актором
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня
-
07:15Цей простий ранковий ритуал приверне до вас удачу на цілий день
- 01 березня
-
20:20Порнозірка Дженіс Гріффіт відверто розповіла про особисте життя (18+)
-
17:15Неймовірні вироби з дерева, які приковують погляд (фото)