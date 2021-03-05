Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 5 березня: в Україні виявлено 1 384 917​​ випадків коронавірусу.

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10 155​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 5 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 83 756 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 062 386​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 5 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 384 917 Одужали 1 191 022 Померли 26 763

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 816 Волинська область 277 Дніпропетровська область 497 Донецька область 334 Житомирська область 695 Закарпатська область 748 Запорізька область 163 Івано-Франківська область 737 Кіровоградська область 69 Київ 910 Київська область 690 Львівська область 646 Луганська область 50 Миколаївська область 209 Одеська область 372 Полтавська область 172 Рівненська область 198 Сумська область 238 Тернопільська область 394 Харківська область 566 Херсонська область 54 Хмельницька область 418 Чернівецька область 561 Черкаська область 204 Чернігівська область 137

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-03-2021:

Захворіли 115 769 587 Одужали 91 478 355 Померли 2 571 800 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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