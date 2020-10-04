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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 4 жовтня: в Україні виявлено 226 462 випадки коронавірусу.

Більше новин:В Україні зміняться карантинні зони з 5 жовтня вересня: оновлена карта і список

За попередню добу було зафіксовано 4 140 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 жовтня - фото 428588

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 226 462
Одужали 100 107
Померли 4 397

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (24 450) та у Львівській області (21 194). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 6 716

Волинська область

 8 591

Дніпропетровська область

 6 931

Донецька область

 4 187

Житомирська область

 6 749

Закарпатська область

 10 168

Запорізька область

 4 507

Івано-Франківська область

 14 232

Кіровоградська область

 1 179

Київ

 24 450

Київська область

 9 752

Львівська область

 21 194

Луганська область

 1 228

Миколаївська область

 3 650

Одеська область

 14 539

Полтавська область

 2 812

Рівненська область

 13 107

Сумська область

 5 171

Тернопільська область

 14 295

Харківська область

 20 518

Херсонська область

 1 427

Хмельницька область

 6 801

Чернівецька область

 15 123

Черкаська область

 4 480

Чернігівська область

 4 595

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-10-2020:

Захворіли 35 139 699
Одужали 26 128 410
Померли 1 038 021

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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