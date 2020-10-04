Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 4 жовтня: в Україні виявлено 226 462 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 140 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 226 462 Одужали 100 107 Померли 4 397

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (24 450) та у Львівській області (21 194). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 6 716 Волинська область 8 591 Дніпропетровська область 6 931 Донецька область 4 187 Житомирська область 6 749 Закарпатська область 10 168 Запорізька область 4 507 Івано-Франківська область 14 232 Кіровоградська область 1 179 Київ 24 450 Київська область 9 752 Львівська область 21 194 Луганська область 1 228 Миколаївська область 3 650 Одеська область 14 539 Полтавська область 2 812 Рівненська область 13 107 Сумська область 5 171 Тернопільська область 14 295 Харківська область 20 518 Херсонська область 1 427 Хмельницька область 6 801 Чернівецька область 15 123 Черкаська область 4 480 Чернігівська область 4 595

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-10-2020:

Захворіли 35 139 699 Одужали 26 128 410 Померли 1 038 021 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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