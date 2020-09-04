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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / 112.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 4 вересня: в Україні виявлено 130 951​ випадок коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 723 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 4 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 130 951​
Одужали 60 613​
Померли 2 761​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (14 477) та у Львівській області (15 312). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 269

Волинська область

 5 723

Дніпропетровська область

 2 570

Донецька область

 1 578

Житомирська область

 3 550

Закарпатська область

 7 888

Запорізька область

 1 768

Івано-Франківська область

 9 845

Кіровоградська область

 841

Київ

 14 477

Київська область

 6 017

Львівська область

 15 312

Луганська область

 393

Миколаївська область

 1 446

Одеська область

 8 038

Полтавська область

 886

Рівненська область

 9 535

Сумська область

 1 680

Тернопільська область

 6 841

Харківська область

 10 312

Херсонська область

 444

Хмельницька область

 2 848

Чернівецька область

 10 786

Черкаська область

 1 756

Чернігівська область

 2 150

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-09-2020:

Захворіли 26 305 442
Одужали 18 447 188
Померли 868 747

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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