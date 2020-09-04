Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня

Новини про коронавірус в Україні / 112.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 4 вересня: в Україні виявлено 130 951​ випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 723 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 4 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 130 951​ Одужали 60 613​ Померли 2 761​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (14 477) та у Львівській області (15 312). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 269 Волинська область 5 723 Дніпропетровська область 2 570 Донецька область 1 578 Житомирська область 3 550 Закарпатська область 7 888 Запорізька область 1 768 Івано-Франківська область 9 845 Кіровоградська область 841 Київ 14 477 Київська область 6 017 Львівська область 15 312 Луганська область 393 Миколаївська область 1 446 Одеська область 8 038 Полтавська область 886 Рівненська область 9 535 Сумська область 1 680 Тернопільська область 6 841 Харківська область 10 312 Херсонська область 444 Хмельницька область 2 848 Чернівецька область 10 786 Черкаська область 1 756 Чернігівська область 2 150

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-09-2020:

Захворіли 26 305 442 Одужали 18 447 188 Померли 868 747 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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