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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 4 травня: в Україні виявлений 2 088 410 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​2 472 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 4 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 17 549 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 498 958 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 088 410
Одужали 1 689 630
Померли 44 916

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 27

Волинська область

 77

Дніпропетровська область

 220

Донецька область

 324

Житомирська область

 26

Закарпатська область

 12

Запорізька область

 168

Івано-Франківська область

 19

Кіровоградська область

 62

Київ

 151

Київська область

 100

Львівська область

 55

Луганська область

 21

Миколаївська область

 79

Одеська область

 168

Полтавська область

 85

Рівненська область

 58

Сумська область

 60

Тернопільська область

 94

Харківська область

 191

Херсонська область

 29

Хмельницька область

 115

Чернівецька область

 58

Черкаська область

 253

Чернігівська область

 20

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 4-05-2021:

Захворіли 153 138 687
Одужали

130 113 140
Померли

3 206 828

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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