Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 4 травня: в Україні виявлений 2 088 410 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​​​​​2 472 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 4 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 17 549 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 498 958 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 4 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 088 410 Одужали 1 689 630 Померли 44 916

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 27 Волинська область 77 Дніпропетровська область 220 Донецька область 324 Житомирська область 26 Закарпатська область 12 Запорізька область 168 Івано-Франківська область 19 Кіровоградська область 62 Київ 151 Київська область 100 Львівська область 55 Луганська область 21 Миколаївська область 79 Одеська область 168 Полтавська область 85 Рівненська область 58 Сумська область 60 Тернопільська область 94 Харківська область 191 Херсонська область 29 Хмельницька область 115 Чернівецька область 58 Черкаська область 253 Чернігівська область 20

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 4-05-2021:

Захворіли 153 138 687 Одужали 130 113 140 Померли 3 206 828 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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