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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 4 січня: в Україні виявлено 1 078 251​​​ ​випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 158​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 621 024 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 078 251​​​
Одужали 733 558
Померли 18 927

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 54

Волинська область

 83

Дніпропетровська область

 234

Донецька область

 162

Житомирська область

 91

Закарпатська область

 50

Запорізька область

 528

Івано-Франківська область

 104

Кіровоградська область

 7

Київ

 504

Київська область

 301

Львівська область

 352

Луганська область

 12

Миколаївська область

 314

Одеська область

 285

Полтавська область

 269

Рівненська область

 54

Сумська область

 39

Тернопільська область

 72

Харківська область

 63

Херсонська область

 75

Хмельницька область

 26

Чернівецька область

 134

Черкаська область

 300

Чернігівська область

 45

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-01-2021:

Захворіли

85 509 038
Одужали

60 476 700
Померли

1 850 719

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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