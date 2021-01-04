Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 4 січня: в Україні виявлено 1 078 251​​​ ​випадок коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано 4 158​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 621 024 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 078 251​​​ Одужали 733 558 Померли 18 927

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 54 Волинська область 83 Дніпропетровська область 234 Донецька область 162 Житомирська область 91 Закарпатська область 50 Запорізька область 528 Івано-Франківська область 104 Кіровоградська область 7 Київ 504 Київська область 301 Львівська область 352 Луганська область 12 Миколаївська область 314 Одеська область 285 Полтавська область 269 Рівненська область 54 Сумська область 39 Тернопільська область 72 Харківська область 63 Херсонська область 75 Хмельницька область 26 Чернівецька область 134 Черкаська область 300 Чернігівська область 45

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-01-2021:

Захворіли 85 509 038 Одужали 60 476 700 Померли 1 850 719 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз