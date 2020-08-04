Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня

Новини про коронавірус в Україні / 112.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 3 серпня: в Україні виявлено 74 219 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 061 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 4 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 408 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 127 719 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 74 219 Одужали 40 613​ Померли 1 764​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 662) та у Львівській області (10 067). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 848 Волинська область 4 008 Дніпропетровська область 1 459 Донецька область 903 Житомирська область 1 968 Закарпатська область 5 384 Запорізька область 851 Івано-Франківська область 5 041 Кіровоградська область 711 Київ 8 662 Київська область 3 877 Львівська область 10 067 Луганська область 130 Миколаївська область 648 Одеська область 3 545 Полтавська область 466 Рівненська область 6 455 Сумська область 560 Тернопільська область 3 121 Харківська область 4 093 Херсонська область 230 Хмельницька область 1 200 Чернівецька область 6 229 Черкаська область 955 Чернігівська область 909

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-08-2020:

Захворіли 18 281 942 Одужали 10 913 040 Померли 693 701 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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