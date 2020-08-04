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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / 112.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 3 серпня: в Україні виявлено 74 219 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 061 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 4 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 408 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 127 719 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 74 219
Одужали 40 613​
Померли 1 764​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 662) та у Львівській області (10 067). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 848

Волинська область

 4 008

Дніпропетровська область

 1 459

Донецька область

 903

Житомирська область

 1 968

Закарпатська область

 5 384

Запорізька область

 851

Івано-Франківська область

 5 041

Кіровоградська область

 711

Київ

 8 662

Київська область

 3 877

Львівська область

 10 067

Луганська область

 130

Миколаївська область

 648

Одеська область

 3 545

Полтавська область

 466

Рівненська область

 6 455

Сумська область

 560

Тернопільська область

 3 121

Харківська область

 4 093

Херсонська область

 230

Хмельницька область

 1 200

Чернівецька область

 6 229

Черкаська область

 955

Чернігівська область

 909

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-08-2020:

Захворіли 18 281 942
Одужали 10 913 040
Померли 693 701

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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