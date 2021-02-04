Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 4 лютого: в Україні виявлено 1 232 246 випадки коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

5 082 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 4 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 42 112 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 324 775​​​​​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 4 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 232 246 Одужали 1 055 406 Померли 23 229

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Хмельниччині (429), Івано-Франківщині (354), у м. Київ (342), у Львівській (308) та Харківській (299) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 235 Волинська область 112 Дніпропетровська область 223 Донецька область 159 Житомирська область 282 Закарпатська область 299 Запорізька область 253 Івано-Франківська область 354 Кіровоградська область 25 Київ 342 Київська область 189 Львівська область 308 Луганська область 77 Миколаївська область 97 Одеська область 163 Полтавська область 160 Рівненська область 173 Сумська область 133 Тернопільська область 222 Харківська область 299 Херсонська область 55 Хмельницька область 429 Чернівецька область 177 Черкаська область 182 Чернігівська область 134

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-02-2021:

Захворіли 104 917 057 Одужали 76 663 966 Померли 2 278 757 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз