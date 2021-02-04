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Коронавірус Голос країни

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 4 лютого: в Україні виявлено 1 232 246 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​5 082 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 4 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 42 112 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 324 775​​​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 232 246
Одужали 1 055 406
Померли 23 229

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Хмельниччині (429), Івано-Франківщині (354), у м. Київ (342), у Львівській (308) та Харківській (299) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 235

Волинська область

 112

Дніпропетровська область

 223

Донецька область

 159

Житомирська область

 282

Закарпатська область

 299

Запорізька область

 253

Івано-Франківська область

 354

Кіровоградська область

 25

Київ

 342

Київська область

 189

Львівська область

 308

Луганська область

 77

Миколаївська область

 97

Одеська область

 163

Полтавська область

 160

Рівненська область

 173

Сумська область

 133

Тернопільська область

 222

Харківська область

 299

Херсонська область

 55

Хмельницька область

 429

Чернівецька область

 177

Черкаська область

 182

Чернігівська область

 134

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-02-2021:

Захворіли

104 917 057
Одужали

76 663 966
Померли

2 278 757

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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