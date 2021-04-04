Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 4 квітня: в Україні виявлений 1 745 709 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 13 738 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 4 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 75 538 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 334 111​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 745 709 Одужали 1 347 193 Померли 34 333

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 397 Волинська область 226 Дніпропетровська область 1 143 Донецька область 668 Житомирська область 616 Закарпатська область 287 Запорізька область 328 Івано-Франківська область 234 Кіровоградська область 171 Київ 552 Київська область 804 Львівська область 865 Луганська область 56 Миколаївська область 386 Одеська область 1 075 Полтавська область 194 Рівненська область 330 Сумська область 762 Тернопільська область 505 Харківська область 1 388 Херсонська область 186 Хмельницька область 1 060 Чернівецька область 304 Черкаська область 646 Чернігівська область 555

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-04-2021:

Захворіли 131 385 236 Одужали 105 767 141 Померли 2 859 674 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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