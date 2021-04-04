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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 4 квітня: в Україні виявлений 1 745 709 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 13 738 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 4 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 75 538 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 334 111​​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 745 709
Одужали 1 347 193
Померли 34 333

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 397

Волинська область

 226

Дніпропетровська область

 1 143

Донецька область

 668

Житомирська область

 616

Закарпатська область

 287

Запорізька область

 328

Івано-Франківська область

 234

Кіровоградська область

 171

Київ

 552

Київська область

 804

Львівська область

 865

Луганська область

 56

Миколаївська область

 386

Одеська область

 1 075

Полтавська область

 194

Рівненська область

 330

Сумська область

 762

Тернопільська область

 505

Харківська область

 1 388

Херсонська область

 186

Хмельницька область

 1 060

Чернівецька область

 304

Черкаська область

 646

Чернігівська область

 555

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-04-2021:

Захворіли

131 385 236
Одужали

105 767 141
Померли

2 859 674

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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