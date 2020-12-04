Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 грудня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 4 грудня: в Україні виявлено 787 891​ випадок коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

15 131 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 4 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 678 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 4 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 678 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 787 891​ Одужали 397 809​ Померли 13 195​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (76 750) та у Харківській області (58 030). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 18 271 Волинська область 25 465 Дніпропетровська область 42 224 Донецька область 24 595 Житомирська область 31 183 Закарпатська область 24 067 Запорізька область 34 721 Івано-Франківська область 38 588 Кіровоградська область 5 888 Київ 76 750 Київська область 41 415 Львівська область 48 819 Луганська область 6 726 Миколаївська область 20 358 Одеська область 49 131 Полтавська область 24 532 Рівненська область 32 702 Сумська область 32 080 Тернопільська область 29 007 Харківська область 58 030 Херсонська область 11 398 Хмельницька область 31 412 Чернівецька область 34 710 Черкаська область 25 492 Чернігівська область 20 327

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-12-2020:

Захворіли 65 215 375 Одужали 41 931 525 Померли 1 506 050 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020