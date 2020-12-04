Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 грудня

  • 90
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 4 грудня: в Україні виявлено 787 891​ випадок коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​15 131 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 4 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 72 678 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 787 891​
Одужали 397 809​
Померли 13 195​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (76 750) та у Харківській області (58 030). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 18 271

Волинська область

 25 465

Дніпропетровська область

 42 224

Донецька область

 24 595

Житомирська область

 31 183

Закарпатська область

 24 067

Запорізька область

 34 721

Івано-Франківська область

 38 588

Кіровоградська область

 5 888

Київ

 76 750

Київська область

 41 415

Львівська область

 48 819

Луганська область

 6 726

Миколаївська область

 20 358

Одеська область

 49 131

Полтавська область

 24 532

Рівненська область

 32 702

Сумська область

 32 080

Тернопільська область

 29 007

Харківська область

 58 030

Херсонська область

 11 398

Хмельницька область

 31 412

Чернівецька область

 34 710

Черкаська область

 25 492

Чернігівська область

 20 327

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-12-2020:

Захворіли

65 215 375
Одужали

41 931 525
Померли

1 506 050

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
  • 30 листопада, 20:20
  • 1418
Скільки днів на рік проводять у своєму смартфоні найактивніші користувачі: шокуюча цифра
  • 22 листопада, 08:51
  • 67
Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 29 листопада, 15:19
  • 855
Загрузка...
Новини