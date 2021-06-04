Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 4 червня: в Україні виявлено 2 211 683 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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2 266 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 321 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 290 345 результатів тестування на COVID-19. ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 4 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 211 683 Одужали 2 080 382 Померли 51 054

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 22 Волинська область 75 Дніпропетровська область 156 Донецька область 79 Житомирська область 49 Закарпатська область 8 Запорізька область 230 Івано-Франківська область 26 Кіровоградська область 15 Київ 566 Київська область 145 Львівська область 81 Луганська область 24 Миколаївська область 79 Одеська область 79 Полтавська область 41 Рівненська область 105 Сумська область 70 Тернопільська область 33 Харківська область 60 Херсонська область 64 Хмельницька область 51 Чернівецька область 54 Черкаська область 61 Чернігівська область 93

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-06-2021:

Захворіли 172 430 557 Одужали 155 080 882 Померли 3 706 682 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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