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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 4 червня: в Україні виявлено 2 211 683 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​​​​​2 266 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 321 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 290 345 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 211 683
Одужали 2 080 382
Померли 51 054

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 22

Волинська область

 75

Дніпропетровська область

 156

Донецька область

 79

Житомирська область

 49

Закарпатська область

 8

Запорізька область

 230

Івано-Франківська область

 26

Кіровоградська область

 15

Київ

 566

Київська область

 145

Львівська область

 81

Луганська область

 24

Миколаївська область

 79

Одеська область

 79

Полтавська область

 41

Рівненська область

 105

Сумська область

 70

Тернопільська область

 33

Харківська область

 60

Херсонська область

 64

Хмельницька область

 51

Чернівецька область

 54

Черкаська область

 61

Чернігівська область

 93

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-06-2021:

Захворіли 172 430 557
Одужали

155 080 882
Померли

3 706 682

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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