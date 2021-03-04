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Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 березня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 4 березня: в Україні виявлено 1 374 762​​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​10 057​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 83 086 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 021 993 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 374 762
Одужали 1 186 873
Померли 26 591

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 827

Волинська область

 258

Дніпропетровська область

 384

Донецька область

 280

Житомирська область

 888

Закарпатська область

 679

Запорізька область

 180

Івано-Франківська область

 766

Кіровоградська область

 93

Київ

 868

Київська область

 423

Львівська область

 590

Луганська область

 53

Миколаївська область

 197

Одеська область

 483

Полтавська область

 253

Рівненська область

 202

Сумська область

 297

Тернопільська область

 457

Харківська область

 442

Херсонська область

 36

Хмельницька область

 357

Чернівецька область

 626

Черкаська область

 241

Чернігівська область

 167

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-03-2021:

Захворіли

115 769 587
Одужали

91 478 355
Померли

2 571 800

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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