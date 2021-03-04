Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 4 березня: в Україні виявлено 1 374 762​​ випадки коронавірусу.

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10 057​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 83 086 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 021 993 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 4 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 374 762 Одужали 1 186 873 Померли 26 591

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 827 Волинська область 258 Дніпропетровська область 384 Донецька область 280 Житомирська область 888 Закарпатська область 679 Запорізька область 180 Івано-Франківська область 766 Кіровоградська область 93 Київ 868 Київська область 423 Львівська область 590 Луганська область 53 Миколаївська область 197 Одеська область 483 Полтавська область 253 Рівненська область 202 Сумська область 297 Тернопільська область 457 Харківська область 442 Херсонська область 36 Хмельницька область 357 Чернівецька область 626 Черкаська область 241 Чернігівська область 167

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 04-03-2021:

Захворіли 115 769 587 Одужали 91 478 355 Померли 2 571 800 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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