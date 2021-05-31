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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 31 травня: в Україні виявлено 2 202 494 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​​​1 022 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 31 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 16 224 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 180 777​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 202 494
Одужали 2 041 082
Померли 50 536

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 23

Волинська область

 40

Дніпропетровська область

 134

Донецька область

 42

Житомирська область

 42

Закарпатська область

 4

Запорізька область

 69

Івано-Франківська область

 23

Кіровоградська область

 3

Київ

 63

Київська область

 58

Львівська область

 46

Луганська область

 13

Миколаївська область

 107

Одеська область

 17

Полтавська область

 16

Рівненська область

 51

Сумська область

 43

Тернопільська область

 32

Харківська область

 68

Херсонська область

 28

Хмельницька область

 6

Чернівецька область

 24

Черкаська область

 59

Чернігівська область

 11

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-05-2021:

Захворіли 170 295 650
Одужали

152 619 598
Померли

3 548 837

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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