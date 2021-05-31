Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 травня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 31 травня: в Україні виявлено 2 202 494 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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1 022 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 31 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 16 224 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 180 777​​ результатів тестування на COVID-19. ​​ ​​ ​​ ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 31 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 202 494 Одужали 2 041 082 Померли 50 536

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 23 Волинська область 40 Дніпропетровська область 134 Донецька область 42 Житомирська область 42 Закарпатська область 4 Запорізька область 69 Івано-Франківська область 23 Кіровоградська область 3 Київ 63 Київська область 58 Львівська область 46 Луганська область 13 Миколаївська область 107 Одеська область 17 Полтавська область 16 Рівненська область 51 Сумська область 43 Тернопільська область 32 Харківська область 68 Херсонська область 28 Хмельницька область 6 Чернівецька область 24 Черкаська область 59 Чернігівська область 11

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-05-2021:

Захворіли 170 295 650 Одужали 152 619 598 Померли 3 548 837 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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