Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 31 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​22 026 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано ​​22 026 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 64 072 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 045 688​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 064 495 Одужали 3 622 745 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 324 673 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 619 487 Вакцинувались бустерною дозою 339 726 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 16 695 Померли 100 203

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 1 070 Волинська область 420 Дніпропетровська область 781 Донецька область 584 Житомирська область 1 576 Закарпатська область 684 Запорізька область 142 Івано-Франківська область 1 006 Кіровоградська область 233 Київ 1 026 Київська область 591 Львівська область 2 934 Луганська область 130 Миколаївська область 537 Одеська область 1 412 Полтавська область 291 Рівненська область 823 Сумська область 1 331 Тернопільська область 1 124 Харківська область 1 294 Херсонська область 452 Хмельницька область 2 092 Черкаська область 432 Чернівецька область 870 Чернігівська область 191

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-01-2022:

Захворіли 373 196 407 Одужали 294 832 668 Померли 5 676 295

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома