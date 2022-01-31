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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 31 січня: в Україні за останню добу виявлено 22 026 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 22 026 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 64 072 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 045 688 тестувань на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
4 064 495
|
Одужали
|3 622 745
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 324 673
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 619 487
|
Вакцинувались бустерною дозою
|339 726
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|16 695
|
Померли
|
100 203
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
1 070
|
Волинська область
|
420
|
Дніпропетровська область
|
781
|
Донецька область
|
584
|
Житомирська область
|
1 576
|
Закарпатська область
|
684
|
Запорізька область
|
142
|
Івано-Франківська область
|
1 006
|
Кіровоградська область
|
233
|
Київ
|
1 026
|
Київська область
|
591
|
Львівська область
|
2 934
|
Луганська область
|
130
|
Миколаївська область
|
537
|
Одеська область
|
1 412
|
Полтавська область
|
291
|
Рівненська область
|
823
|
Сумська область
|
1 331
|
Тернопільська область
|
1 124
|
Харківська область
|
1 294
|
Херсонська область
|
452
|
Хмельницька область
|
2 092
|
Черкаська область
|
432
|
Чернівецька область
|
870
|
Чернігівська область
|
191
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-01-2022:
|Захворіли
|373 196 407
|Одужали
|
294 832 668
|Померли
|5 676 295
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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