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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 31 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​22 026 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​22 026 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 64 072 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 045 688 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 064 495

Одужали

 3 622 745

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 324 673

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 619 487

Вакцинувались бустерною дозою

 339 726
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 16 695

Померли

100 203

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

1 070

Волинська область

420

Дніпропетровська область

781

Донецька область

584

Житомирська область

1 576

Закарпатська область

684

Запорізька область

142

Івано-Франківська область

1 006

Кіровоградська область

233

Київ

1 026

Київська область

591

Львівська область

2 934

Луганська область

130

Миколаївська область

537

Одеська область

1 412

Полтавська область

291

Рівненська область

823

Сумська область

1 331

Тернопільська область

1 124

Харківська область

1 294

Херсонська область

452

Хмельницька область

2 092

Черкаська область

432

Чернівецька область

870

Чернігівська область

191

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-01-2022:

Захворіли 373 196 407
Одужали

294 832 668
Померли 5 676 295

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня - фото 469677

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