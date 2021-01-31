Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 31 січня: в Україні виявлено 1 219 455​​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 177 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 19 059 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 248 002​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 219 455 Одужали 1 018 784 Померли 22 707

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 123 Волинська область 71 Дніпропетровська область 189 Донецька область 176 Житомирська область 205 Закарпатська область 217 Запорізька область 56 Івано-Франківська область 337 Кіровоградська область 24 Київ 215 Київська область 193 Львівська область 145 Луганська область 25 Миколаївська область 146 Одеська область 170 Полтавська область 104 Рівненська область 48 Сумська область 121 Тернопільська область 110 Харківська область 192 Херсонська область 7 Хмельницька область 54 Чернівецька область 118 Черкаська область 59 Чернігівська область 89

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-01-2021:

Захворіли 103 148 380 Одужали 74 788 097 Померли 2 229 716 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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