На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
-
- 48
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 31 січня: в Україні виявлено 1 219 455 випадки коронавірусу.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 219 455
|Одужали
|1 018 784
|Померли
|22 707
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|123
|
Волинська область
|71
|
Дніпропетровська область
|189
|
Донецька область
|176
|
Житомирська область
|205
|
Закарпатська область
|217
|
Запорізька область
|56
|
Івано-Франківська область
|337
|
Кіровоградська область
|24
|
Київ
|215
|
Київська область
|193
|
Львівська область
|145
|
Луганська область
|25
|
Миколаївська область
|146
|
Одеська область
|170
|
Полтавська область
|104
|
Рівненська область
|48
|
Сумська область
|121
|
Тернопільська область
|110
|
Харківська область
|192
|
Херсонська область
|7
|
Хмельницька область
|54
|
Чернівецька область
|118
|
Черкаська область
|59
|
Чернігівська область
|89
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-01-2021:
|Захворіли
|
103 148 380
|Одужали
|
74 788 097
|Померли
|
2 229 716
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
11:20Не для читання: чому на карантині люди масово купують книжки
-
10:51Хто підставив собаку: кумедне відео підкорює Reddit
-
10:20Учені здивували новим дослідженням про підлітків
-
09:52Погода в Україні 31 січня: точний прогноз на неділю
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:51Учені розповіли, як стати успішним марафонцем
-
08:21Хетчбеки і кабріолети MINI отримали нові цікаві опції
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
21:2131 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Проявіть креативність: у Новій Зеландії закликають туристів не повторяти за блогерами
-
20:18Apple планує випустити ігровий iMac з потужною відеокартою: на якому процесорі він буде
-
19:44Новий електромобіль Volkswagen приємно вразить своєю ціною
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:41Гороскоп на 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:17Названі найбільші виробники ноутбуків у 2020 році: Apple лише четверта
-
17:44Оскар 2021: у лонг-лист кінопремії увійшли 2 українські фільми
-
17:16Кейт Міддлтон розповіла, яку професію опанувала під час карантину
-
16:44Spotify рекомендуватиме музику на основі емоцій і оточення користувача
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
15:46Грузія з 1 лютого прийматиме туристів: які умови для в'їзду
-
15:17Ці популярні автомобілі найбільш схильні до появи іржі
-
14:47Гібридний BMW i8 перетворили на ферму для майнінгу криптовалюти
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження
- 29 січня
-
21:50Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
-
19:46Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку
-
17:44Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні
-
15:31Смішно по-українськи: найкращі стендапи ТОП 10 молодих гумористів
-
13:13Як правильно зупинитися на вимогу поліцейських, щоб не отримати штраф
-
11:19Настя Каменських – ПОЧУТТЯ: дивіться новий зворушливий кліп, в якому знялася мама співачки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня
-
07:15Погода в Україні 29 січня: точний прогноз на п'ятницю
- 28 січня
-
21:51Експерти DxOMark оцінили можливості камер крихітного iPhone 12 mini
-
19:158 ознак того, що ви точно подобаєтесь жінці
-
16:20Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
-
14:16У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують
-
11:51Елайджа Вуд святкує 40 років: добірка найкращих фільмів з іменинником
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня
-
07:50Погода в Україні 28 січня: мокрий сніг та ожеледиця
- 27 січня
-
21:55На Pornhub вийшли інструкції для екологічної мастурбації: відео (18+)
-
19:19З різними цілями: для чого насправді зраджують жінки та чоловіки