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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 31 січня: в Україні виявлено 1 219 455​​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 177 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 19 059 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 248 002​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 219 455
Одужали 1 018 784
Померли 22 707

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 123

Волинська область

 71

Дніпропетровська область

 189

Донецька область

 176

Житомирська область

 205

Закарпатська область

 217

Запорізька область

 56

Івано-Франківська область

 337

Кіровоградська область

 24

Київ

 215

Київська область

 193

Львівська область

 145

Луганська область

 25

Миколаївська область

 146

Одеська область

 170

Полтавська область

 104

Рівненська область

 48

Сумська область

 121

Тернопільська область

 110

Харківська область

 192

Херсонська область

 7

Хмельницька область

 54

Чернівецька область

 118

Черкаська область

 59

Чернігівська область

 89

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-01-2021:

Захворіли

103 148 380
Одужали

74 788 097
Померли

2 229 716

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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