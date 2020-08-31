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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 серпня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 31 серпня: в Україні виявлено 121 215 випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 141 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 31 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 серпня - фото 422854

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 121 215
Одужали 57 114
Померли 2 557

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (13 370) та у Львівській області (14 510). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 993

Волинська область

 5 471

Дніпропетровська область

 2 349

Донецька область

 1 418

Житомирська область

 3 302

Закарпатська область

 7 516

Запорізька область

 1 596

Івано-Франківська область

 9 179

Кіровоградська область

 814

Київ

 13 370

Київська область

 5 669

Львівська область

 14 510

Луганська область

 315

Миколаївська область

 1 252

Одеська область

 7 283

Полтавська область

 789

Рівненська область

 9 182

Сумська область

 1 470

Тернопільська область

 6 014

Харківська область

 9 076

Херсонська область

 396

Хмельницька область

 2 481

Чернівецька область

 10 303

Черкаська область

 1 573

Чернігівська область

 1 894

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-08-2020:

Захворіли 25 387 330
Одужали 17 709 331
Померли 850 600

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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