Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 31 серпня: в Україні виявлено 121 215 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 141 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 31 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 021 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 181 652 повідомлення про підозру на COVID-19

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 121 215 Одужали 57 114 Померли 2 557

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (13 370) та у Львівській області (14 510). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 993 Волинська область 5 471 Дніпропетровська область 2 349 Донецька область 1 418 Житомирська область 3 302 Закарпатська область 7 516 Запорізька область 1 596 Івано-Франківська область 9 179 Кіровоградська область 814 Київ 13 370 Київська область 5 669 Львівська область 14 510 Луганська область 315 Миколаївська область 1 252 Одеська область 7 283 Полтавська область 789 Рівненська область 9 182 Сумська область 1 470 Тернопільська область 6 014 Харківська область 9 076 Херсонська область 396 Хмельницька область 2 481 Чернівецька область 10 303 Черкаська область 1 573 Чернігівська область 1 894

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-08-2020:

Захворіли 25 387 330 Одужали 17 709 331 Померли 850 600 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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