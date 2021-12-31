Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 грудня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 грудня 2021. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 31 грудня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​7 029​ нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 7 029​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 560 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 786 785​​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 667 649 Одужали 3 468 858 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 698 232 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 698 387 Померли 95 899

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 271 Волинська область 126 Дніпропетровська область 185 Донецька область 350 Житомирська область 61 Закарпатська область 214 Запорізька область 206 Івано-Франківська область 225 Кіровоградська область 60 Київ 1 263 Київська область 235 Львівська область 256 Луганська область 86 Миколаївська область 140 Одеська область 339 Полтавська область 443 Рівненська область 108 Сумська область 188 Тернопільська область 113 Харківська область 271 Херсонська область 76 Хмельницька область 296 Черкаська область 297 Чернівецька область 121 Чернігівська область 0

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-12-2021:

Захворіли 286 891 784 Одужали 253 187 640 Померли 5 446 315

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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