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Коли буде четверта хвиля коронавірусу: прогноз МОЗ
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Медики очікують, що нова хвиля COVID-19 буде вже незабаром і її навряд чи вдасться уникнути. Детальніше про епідемситуацію в Україні читайте далі.
Головний санітарний лікар країн Ігор Кузін розповів, що покращення ситуації із захворюваністю в країні не означає скасування адаптивного карантину, передає ТСН. За його словами, поки обмеження залишаться, а попереду буде ще одна хвиля епідемії.
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"Карантин треба подовжувати, але ми його коригуємо. Зараз багато країн пом'якшують обмеження, але жодна не знімає їх повністю. Принаймні, у нас залишатиметься масковий режим у приміщеннях і соціальна дистанція навіть, якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані. Навіть США залишають вимогу щодо носіння масок попри великі темпи вакцинації. Це звичайна практика", – пояснив він.
За прогнозами МОЗ, до кінця літа майже 5 мільйонів українців отримають вакцину, однак осінь 2021 все ще буде небезпечною через нову хвилю коронавірусу.
"Ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються наприкінці осені та на початку зими. Сподіваємося, що ця хвиля буде мінімальною – не такою, як восени минулого року. Це може бути рахунок того, що є частина людей, які вже перехворіли, а інша частина – вакцинована", – підкреслив Ігор Кузін.
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