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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 31 грудня: в Україні виявлено 1 055 047​​ ​випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 9699 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 546 683 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 055 047
Одужали 709 993
Померли 18 533

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (111 471) та у Одеській області (71 125). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 22 500

Волинська область

 33 016

Дніпропетровська область

 58 561

Донецька область

 36 391

Житомирська область

 39 202

Закарпатська область

 28 200

Запорізька область

 54 088

Івано-Франківська область

 43 190

Кіровоградська область

 8 448

Київ

 111 471

Київська область

 59 204

Львівська область

 61 268

Луганська область

 10 508

Миколаївська область

 30 900

Одеська область

 71 125

Полтавська область

 36 079

Рівненська область

 40 990

Сумська область

 40 642

Тернопільська область

 34 023

Харківська область

 69 377

Херсонська область

 17 752

Хмельницька область

 39 187

Чернівецька область

 40 017

Черкаська область

 39 011

Чернігівська область

 29 897

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-12-2020:

Захворіли

83 073 068
Одужали

58 872 873
Померли

1 812 275

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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