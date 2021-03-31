Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 31 березня: в Україні виявлений 1 674 168​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 11 226​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 139 244 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 120 102​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 674 168 Одужали 1 313 481 Померли 32 825

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 439 Волинська область 254 Дніпропетровська область 209 Донецька область 705 Житомирська область 434 Закарпатська область 370 Запорізька область 737 Івано-Франківська область 225 Кіровоградська область 118 Київ 1 110 Київська область 430 Львівська область 833 Луганська область 213 Миколаївська область 247 Одеська область 1 012 Полтавська область 293 Рівненська область 591 Сумська область 487 Тернопільська область 202 Харківська область 906 Херсонська область 146 Хмельницька область 644 Чернівецька область 211 Черкаська область 374 Чернігівська область 26

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-03-2021:2

Захворіли 128 820 037 Одужали 103 950 411 Померли 2 816 447 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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