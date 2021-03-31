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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 31 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 31 березня: в Україні виявлений 1 674 168​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 11 226​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 31 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 139 244 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 120 102​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 674 168
Одужали 1 313 481
Померли 32 825

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 439

Волинська область

 254

Дніпропетровська область

 209

Донецька область

 705

Житомирська область

 434

Закарпатська область

 370

Запорізька область

 737

Івано-Франківська область

 225

Кіровоградська область

 118

Київ

 1 110

Київська область

 430

Львівська область

 833

Луганська область

 213

Миколаївська область

 247

Одеська область

 1 012

Полтавська область

 293

Рівненська область

 591

Сумська область

 487

Тернопільська область

 202

Харківська область

 906

Херсонська область

 146

Хмельницька область

 644

Чернівецька область

 211

Черкаська область

 374

Чернігівська область

 26

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 31-03-2021:2

Захворіли

128 820 037
Одужали

103 950 411
Померли

2 816 447

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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