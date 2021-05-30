Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 30 травня: в Україні виявлено 2 201 472 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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1 703 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 30 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 32 490 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 171 955​​ результатів тестування на COVID-19. ​​ ​​ ​​ ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 30 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 201 472 Одужали 2 036 148 Померли 50 472

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96)

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 15 Волинська область 59 Дніпропетровська область 257 Донецька область 66 Житомирська область 51 Закарпатська область 20 Запорізька область 69 Івано-Франківська область 29 Кіровоградська область 14 Київ 96 Київська область 122 Львівська область 48 Луганська область 17 Миколаївська область 172 Одеська область 85 Полтавська область 42 Рівненська область 93 Сумська область 53 Тернопільська область 56 Харківська область 143 Херсонська область 53 Хмельницька область 56 Чернівецька область 41 Черкаська область 44 Чернігівська область 47

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-05-2021:

Захворіли 170 637 911 Одужали 152 619 598 Померли 3 548 837 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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