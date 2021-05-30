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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 30 травня: в Україні виявлено 2 201 472 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​​​1 703 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 30 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 32 490 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 171 955​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 201 472
Одужали 2 036 148
Померли 50 472

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96)

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 15

Волинська область

 59

Дніпропетровська область

 257

Донецька область

 66

Житомирська область

 51

Закарпатська область

 20

Запорізька область

 69

Івано-Франківська область

 29

Кіровоградська область

 14

Київ

 96

Київська область

 122

Львівська область

 48

Луганська область

 17

Миколаївська область

 172

Одеська область

 85

Полтавська область

 42

Рівненська область

 93

Сумська область

 53

Тернопільська область

 56

Харківська область

 143

Херсонська область

 53

Хмельницька область

 56

Чернівецька область

 41

Черкаська область

 44

Чернігівська область

 47

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-05-2021:

Захворіли 170 637 911
Одужали

152 619 598
Померли

3 548 837

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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