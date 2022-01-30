Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 30 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​24 508 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​24 508 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 168 073 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 009 334​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 042 469 Одужали 3 618 402 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 318 149 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 608 930 Вакцинувались бустерною дозою 331 851 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 16 597 Померли 100 125;

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 986 Волинська область 395 Дніпропетровська область 688 Донецька область 643 Житомирська область 2 013 Закарпатська область 439 Запорізька область 394 Івано-Франківська область 1 664 Кіровоградська область 214 Київ 1 058 Київська область 644 Львівська область 3 043 Луганська область 264 Миколаївська область 486 Одеська область 1 175 Полтавська область 306 Рівненська область 1 172 Сумська область 1 554 Тернопільська область 884 Харківська область 1 722 Херсонська область 448 Хмельницька область 1 883 Черкаська область 541 Чернівецька область 924 Чернігівська область 968

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-01-2022:

Захворіли 373 196 407 Одужали 294 832 668 Померли 5 676 295

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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