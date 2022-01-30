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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 30 січня: в Україні за останню добу виявлено 24 508 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 24 508 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 168 073 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 009 334 тестування на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
4 042 469
|
Одужали
|3 618 402
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 318 149
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 608 930
|
Вакцинувались бустерною дозою
|331 851
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|16 597
|
Померли
|
100 125;
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
986
|
Волинська область
|
395
|
Дніпропетровська область
|
688
|
Донецька область
|
643
|
Житомирська область
|
2 013
|
Закарпатська область
|
439
|
Запорізька область
|
394
|
Івано-Франківська область
|
1 664
|
Кіровоградська область
|
214
|
Київ
|
1 058
|
Київська область
|
644
|
Львівська область
|
3 043
|
Луганська область
|
264
|
Миколаївська область
|
486
|
Одеська область
|
1 175
|
Полтавська область
|
306
|
Рівненська область
|
1 172
|
Сумська область
|
1 554
|
Тернопільська область
|
884
|
Харківська область
|
1 722
|
Херсонська область
|
448
|
Хмельницька область
|
1 883
|
Черкаська область
|
541
|
Чернівецька область
|
924
|
Чернігівська область
|
968
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-01-2022:
|Захворіли
|373 196 407
|Одужали
|
294 832 668
|Померли
|5 676 295
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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