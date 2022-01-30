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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Edwin Hooper on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 30 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​24 508 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​24 508 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 168 073 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 009 334 тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 042 469

Одужали

 3 618 402

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 318 149

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 608 930

Вакцинувались бустерною дозою

 331 851
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 16 597

Померли

100 125;

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

986

Волинська область

395

Дніпропетровська область

688

Донецька область

643

Житомирська область

2 013

Закарпатська область

439

Запорізька область

394

Івано-Франківська область

1 664

Кіровоградська область

214

Київ

1 058

Київська область

644

Львівська область

3 043

Луганська область

264

Миколаївська область

486

Одеська область

1 175

Полтавська область

306

Рівненська область

1 172

Сумська область

1 554

Тернопільська область

884

Харківська область

1 722

Херсонська область

448

Хмельницька область

1 883

Черкаська область

541

Чернівецька область

924

Чернігівська область

968

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-01-2022:

Захворіли 373 196 407
Одужали

294 832 668
Померли 5 676 295

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня - фото 469677

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