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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 30 січня: в Україні виявлено 1 216 278 випадки коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 216 278
|Одужали
|1 014 658
|Померли
|22 628
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|241
|
Волинська область
|146
|
Дніпропетровська область
|335
|
Донецька область
|170
|
Житомирська область
|158
|
Закарпатська область
|245
|
Запорізька область
|220
|
Івано-Франківська область
|412
|
Кіровоградська область
|36
|
Київ
|341
|
Київська область
|325
|
Львівська область
|356
|
Луганська область
|108
|
Миколаївська область
|84
|
Одеська область
|174
|
Полтавська область
|104
|
Рівненська область
|116
|
Сумська область
|77
|
Тернопільська область
|124
|
Харківська область
|280
|
Херсонська область
|52
|
Хмельницька область
|123
|
Чернівецька область
|186
|
Черкаська область
|155
|
Чернігівська область
|117
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-01-2021:
|Захворіли
|
102 065 711
|Одужали
|
86 761 258
|Померли
|
2 206 336
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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