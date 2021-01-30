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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 30 січня: в Україні виявлено 1 216 278​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 685 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 44 143 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 232 960​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 216 278
Одужали 1 014 658
Померли 22 628

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 241

Волинська область

 146

Дніпропетровська область

 335

Донецька область

 170

Житомирська область

 158

Закарпатська область

 245

Запорізька область

 220

Івано-Франківська область

 412

Кіровоградська область

 36

Київ

 341

Київська область

 325

Львівська область

 356

Луганська область

 108

Миколаївська область

 84

Одеська область

 174

Полтавська область

 104

Рівненська область

 116

Сумська область

 77

Тернопільська область

 124

Харківська область

 280

Херсонська область

 52

Хмельницька область

 123

Чернівецька область

 186

Черкаська область

 155

Чернігівська область

 117

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-01-2021:

Захворіли

102 065 711
Одужали

86 761 258
Померли

2 206 336

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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