Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня

Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 30 січня: в Україні виявлено 1 216 278​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 685 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 44 143 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 232 960​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 216 278 Одужали 1 014 658 Померли 22 628

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 241 Волинська область 146 Дніпропетровська область 335 Донецька область 170 Житомирська область 158 Закарпатська область 245 Запорізька область 220 Івано-Франківська область 412 Кіровоградська область 36 Київ 341 Київська область 325 Львівська область 356 Луганська область 108 Миколаївська область 84 Одеська область 174 Полтавська область 104 Рівненська область 116 Сумська область 77 Тернопільська область 124 Харківська область 280 Херсонська область 52 Хмельницька область 123 Чернівецька область 186 Черкаська область 155 Чернігівська область 117

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-01-2021:

Захворіли 102 065 711 Одужали 86 761 258 Померли 2 206 336 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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