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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 30 серпня: в Україні виявлено 119 074 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 096​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 500 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 серпня - фото 422767

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 119 074
Одужали 56 734
Померли 2 527

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (13 093) та у Львівській області (14 356). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 948

Волинська область

 5 417

Дніпропетровська область

 2 306

Донецька область

 1 416

Житомирська область

 3 213

Закарпатська область

 7 456

Запорізька область

 1 558

Івано-Франківська область

 9 014

Кіровоградська область

 819

Київ

 13 093

Київська область

 5 580

Львівська область

 14 356

Луганська область

 312

Миколаївська область

 1 169

Одеська область

 7 094

Полтавська область

 770

Рівненська область

 9 098

Сумська область

 1 456

Тернопільська область

 5 865

Харківська область

 8 889

Херсонська область

 392

Хмельницька область

 2 402

Чернівецька область

 10 145

Черкаська область

 1 538

Чернігівська область

 1 777

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-08-2020:

Захворіли 25 170 274
Одужали 17 510 096
Померли 846 792

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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