Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 30 серпня: в Україні виявлено 119 074 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 096​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 500 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 119 074 Одужали 56 734 Померли 2 527

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (13 093) та у Львівській області (14 356). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 948 Волинська область 5 417 Дніпропетровська область 2 306 Донецька область 1 416 Житомирська область 3 213 Закарпатська область 7 456 Запорізька область 1 558 Івано-Франківська область 9 014 Кіровоградська область 819 Київ 13 093 Київська область 5 580 Львівська область 14 356 Луганська область 312 Миколаївська область 1 169 Одеська область 7 094 Полтавська область 770 Рівненська область 9 098 Сумська область 1 456 Тернопільська область 5 865 Харківська область 8 889 Херсонська область 392 Хмельницька область 2 402 Чернівецька область 10 145 Черкаська область 1 538 Чернігівська область 1 777

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-08-2020:

Захворіли 25 170 274 Одужали 17 510 096 Померли 846 792 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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