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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 30 листопада: в Україні виявлено 732 625​ випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 9 946​ нових випадів COVID-19. Станом на ранок 30 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 502 482 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 732 625
Одужали 345 149
Померли 12 327

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (70 478) та у Харківській області (55 341). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 17 405

Волинська область

 24 135

Дніпропетровська область

 38 789

Донецька область

 22 807

Житомирська область

 29 911

Закарпатська область

 23 193

Запорізька область

 30 875

Івано-Франківська область

 36 434

Кіровоградська область

 5 286

Київ

 70 478

Київська область

 37 687

Львівська область

 46 078

Луганська область

 6 274

Миколаївська область

 18 535

Одеська область

 44 949

Полтавська область

 22 055

Рівненська область

 30 956

Сумська область

 28 831

Тернопільська область

 27 849

Харківська область

 55 341

Херсонська область

 10 149

Хмельницька область

 29 577

Чернівецька область

 33 732

Черкаська область

 22 924

Чернігівська область

 18 375

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-11-2020:

Захворіли

62 729 826
Одужали

40 118 417
Померли

1 459 031

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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