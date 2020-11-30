Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 листопада

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 30 листопада: в Україні виявлено 732 625​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 9 946​ нових випадів COVID-19. Станом на ранок 30 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 502 482 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 732 625 Одужали 345 149 Померли 12 327

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (70 478) та у Харківській області (55 341). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 17 405 Волинська область 24 135 Дніпропетровська область 38 789 Донецька область 22 807 Житомирська область 29 911 Закарпатська область 23 193 Запорізька область 30 875 Івано-Франківська область 36 434 Кіровоградська область 5 286 Київ 70 478 Київська область 37 687 Львівська область 46 078 Луганська область 6 274 Миколаївська область 18 535 Одеська область 44 949 Полтавська область 22 055 Рівненська область 30 956 Сумська область 28 831 Тернопільська область 27 849 Харківська область 55 341 Херсонська область 10 149 Хмельницька область 29 577 Чернівецька область 33 732 Черкаська область 22 924 Чернігівська область 18 375

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-11-2020:

Захворіли 62 729 826 Одужали 40 118 417 Померли 1 459 031 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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