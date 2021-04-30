Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 квітня

Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 30 квітня: в Україні виявлений 2 069 537​​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​​​10 072 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 30 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 90 101 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 418 779​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 30 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 069 537​​ Одужали 1 655 525 Померли 44 085

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (868), Харківській (1 059), Дніпропетровській (930), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 214 Волинська область 263 Дніпропетровська область 930 Донецька область 528 Житомирська область 299 Закарпатська область 77 Запорізька область 620 Івано-Франківська область 121 Кіровоградська область 168 Київ 868 Київська область 415 Львівська область 568 Луганська область 236 Миколаївська область 313 Одеська область 531 Полтавська область 523 Рівненська область 403 Сумська область 331 Тернопільська область 276 Харківська область 1 059 Херсонська область 237 Хмельницька область 328 Чернівецька область 124 Черкаська область 366 Чернігівська область 274

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-04-2021:

Захворіли 150 476 368 Одужали 127 040 432 Померли 3 164 148 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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