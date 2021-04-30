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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 30 квітня: в Україні виявлений 2 069 537​​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​10 072 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 30 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 90 101 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 418 779​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 069 537​​
Одужали 1 655 525
Померли 44 085

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (868), Харківській (1 059), Дніпропетровській (930), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 214

Волинська область

 263

Дніпропетровська область

 930

Донецька область

 528

Житомирська область

 299

Закарпатська область

 77

Запорізька область

 620

Івано-Франківська область

 121

Кіровоградська область

 168

Київ

 868

Київська область

 415

Львівська область

 568

Луганська область

 236

Миколаївська область

 313

Одеська область

 531

Полтавська область

 523

Рівненська область

 403

Сумська область

 331

Тернопільська область

 276

Харківська область

 1 059

Херсонська область

 237

Хмельницька область

 328

Чернівецька область

 124

Черкаська область

 366

Чернігівська область

 274

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-04-2021:

Захворіли

150 476 368
Одужали

127 040 432
Померли

3 164 148

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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