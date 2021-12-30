Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня

  • 99
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 грудня 2021. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 30 грудня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​5 930 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано ​​​​5 930 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 79 560 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 757 339​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 660 620

Одужали

 3 460 249

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 592 535

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 414 061

Померли

95 690

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

271

Волинська область

126

Дніпропетровська область

185

Донецька область

350

Житомирська область

61

Закарпатська область

214

Запорізька область

206

Івано-Франківська область

225

Кіровоградська область

60

Київ

1 263

Київська область

235

Львівська область

256

Луганська область

86

Миколаївська область

140

Одеська область

339

Полтавська область

443

Рівненська область

108

Сумська область

188

Тернопільська область

113

Харківська область

271

Херсонська область

76

Хмельницька область

296

Черкаська область

297

Чернівецька область

121

Чернігівська область

0

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-12-2021:

Захворіли 279 848 495
Одужали

250 086 334
Померли 5 413 544

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня - фото 469677

До теми: Коли буде четверта хвиля коронавірусу: прогноз МОЗ

пропозиції партнерів
Новини