Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 30 грудня: в Україні виявлено 1 045 348​ ​випадків коронавірусу.

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​​​​7 986​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 546 683 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 30 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 546 683 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 045 348 Одужали 698 190 Померли 18 324

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (110 139) та у Одеській області (70 592). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 22 242 Волинська область 32 735 Дніпропетровська область 58 094 Донецька область 35 905 Житомирська область 38 720 Закарпатська область 28 065 Запорізька область 53 428 Івано-Франківська область 43 072 Кіровоградська область 8 345 Київ 110 139 Київська область 58 535 Львівська область 60 923 Луганська область 10 218 Миколаївська область 30 500 Одеська область 70 592 Полтавська область 35 788 Рівненська область 40 672 Сумська область 40 305 Тернопільська область 33 789 Харківська область 68 807 Херсонська область 17 497 Хмельницька область 38 833 Чернівецька область 39 815 Черкаська область 38 696 Чернігівська область 29 633

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-12-2020:

Захворіли 81 966 467 Одужали 46 323 988 Померли 1 789 191 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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