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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 30 грудня: в Україні виявлено 1 045 348​ ​випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​​​7 986​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 746 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 546 683 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 045 348
Одужали 698 190
Померли 18 324

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (110 139) та у Одеській області (70 592). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 22 242

Волинська область

 32 735

Дніпропетровська область

 58 094

Донецька область

 35 905

Житомирська область

 38 720

Закарпатська область

 28 065

Запорізька область

 53 428

Івано-Франківська область

 43 072

Кіровоградська область

 8 345

Київ

 110 139

Київська область

 58 535

Львівська область

 60 923

Луганська область

 10 218

Миколаївська область

 30 500

Одеська область

 70 592

Полтавська область

 35 788

Рівненська область

 40 672

Сумська область

 40 305

Тернопільська область

 33 789

Харківська область

 68 807

Херсонська область

 17 497

Хмельницька область

 38 833

Чернівецька область

 39 815

Черкаська область

 38 696

Чернігівська область

 29 633

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-12-2020:

Захворіли

81 966 467
Одужали

46 323 988
Померли

1 789 191

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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