На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня
-
- 58
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 30 грудня: в Україні виявлено 1 045 348 випадків коронавірусу.
Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 045 348
|Одужали
|698 190
|Померли
|18 324
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (110 139) та у Одеській області (70 592). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|22 242
|
Волинська область
|32 735
|
Дніпропетровська область
|58 094
|
Донецька область
|35 905
|
Житомирська область
|38 720
|
Закарпатська область
|28 065
|
Запорізька область
|53 428
|
Івано-Франківська область
|43 072
|
Кіровоградська область
|8 345
|
Київ
|110 139
|
Київська область
|58 535
|
Львівська область
|60 923
|
Луганська область
|10 218
|
Миколаївська область
|30 500
|
Одеська область
|70 592
|
Полтавська область
|35 788
|
Рівненська область
|40 672
|
Сумська область
|40 305
|
Тернопільська область
|33 789
|
Харківська область
|68 807
|
Херсонська область
|17 497
|
Хмельницька область
|38 833
|
Чернівецька область
|39 815
|
Черкаська область
|38 696
|
Чернігівська область
|29 633
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-12-2020:
|Захворіли
|
81 966 467
|Одужали
|
46 323 988
|Померли
|
1 789 191
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
11:53Скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу: лайфхаки, які продовжать життя стравам
-
11:21Хлої Кардашян знялася топлес: сексуальне фото красуні
-
10:48Дизайнери показали, як виглядали б серіали Netflix, якби вони були книгами
-
10:20Футболіст відсвяткував гол стягнутими трусами: епічні кадри
-
09:49Знаменита словацька фітнес-модель поділилася інтимним знімком з ванни
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня
-
08:50Авіакомпанія Emirates представила новий клас салону у своїх літаках: фото
-
08:22Рецепт пряного лате зі смаком імбирних пряників зі Starbucks: спосіб приготування
-
07:49Погода в Україні 30 грудня: прогноз на сьогодні
-
07:49Зонд Solar Orbiter вперше пролетів біля Венери
- 29 грудня
-
21:53Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта
-
21:2030 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Дівчинка не знала, як кататись з гірки і стала зіркою мережі (відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:21Дві прості поради, як навчитись цінувати те, що є
-
19:51Вихідні на новорічні свята 2021: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
18:49З яких келихів треба пити шампанське
-
18:18Гороскоп на 30 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Коли хотів приготувати вечерю: відео з консервою обурило Reddit
-
17:20Курс долара 2021 в Україні: скільки буде коштувати валюта у новому році
-
17:01Оселедець під шубою: покрокові рецепти салату на Новий рік 2021
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво
-
16:30Салати без майонезу на Новий рік 2021: прості рецепти корисних страв
-
11:53Скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу: лайфхаки, які продовжать життя стравам
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня
-
07:49Погода в Україні 30 грудня: прогноз на сьогодні
- 29 грудня
-
21:53Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
-
12:03ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня
-
07:22Учені назвали спосіб приготування кави, від якого варто відмовитися усім
- 28 грудня
-
21:45Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
19:22Ціна на новорічний стіл 2021: у скільки обійдеться святкове меню
-
17:06ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
16:20Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика
-
14:20Яник, Принц та Хрусталіна: названо найрідкісніші імена в Україн у 2020 році
-
11:21Лайфхак дня: житель США показав, як очистив будинок від снігу за кілька хвилин (відео)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня
-
07:20Погода в Україні 28 грудня: прогноз на понеділок по містах
- 27 грудня
-
21:51Учені розповіли, яких чоловіків вважають найкращими коханцями
-
19:21Жінки це люблять, але чоловіки про це часто забувають
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:26Найкраща нова музика грудня: ідеальний плейлист зими
-
11:23Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня